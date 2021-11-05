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05 Kas 2021 - 20:56- Asayiş G: 05 Kas 2021 - 21:58

Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kandıra ilçesinde şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içinde yapılan aramalar sonucunda, 3 kilo 176 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 2 adet şarjör, 25 adet fişek ve 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. isimli şahıs jandarmada alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

05 Kas 2021 - 20:56 İHA Kocaeli- Asayiş

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