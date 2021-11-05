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05 Kas 2021 - 20:58- Asayiş G: 05 Kas 2021 - 20:59

Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sis sebebiyle feribot seferlerinin durdurulmasıyla birlikte, feribot yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu mask
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sisle birlikte feribot seferleri durduruldu. Seferlerin durdurulmasıyla birlikte feribotu kullanmak isteyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sürücülerin kontak kapatmasıyla birlikte Eskihisar Feribot Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından feribot seferleri yeniden başladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca beklediğini söyleyen sürücü Orhan Katal, “Biz bu sis olayını çok uzun zamandır yaşıyoruz. Sisi de geçtim, normalde bu feribotun girişi, çıkışı çok sıkıntılı. Her zaman kuyruk var. Haftada 3 gün geliyorum buraya, bu 3 gün içerisinde her zaman kuyruk var burada. Buraya bir çözüm bulmaları lazım” dedi.

05 Kas 2021 - 20:58 İHA Kocaeli- Asayiş

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