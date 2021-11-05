Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğleden sonra etkili olan yoğun sisle birlikte feribot seferleri durduruldu. Seferlerin durdurulmasıyla birlikte feribotu kullanmak isteyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Sürücülerin kontak kapatmasıyla birlikte Eskihisar Feribot Yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 4 saatlik bekleyişin ardından feribot seferleri yeniden başladı.
Yaklaşık 2 saat boyunca beklediğini söyleyen sürücü Orhan Katal, “Biz bu sis olayını çok uzun zamandır yaşıyoruz. Sisi de geçtim, normalde bu feribotun girişi, çıkışı çok sıkıntılı. Her zaman kuyruk var. Haftada 3 gün geliyorum buraya, bu 3 gün içerisinde her zaman kuyruk var burada. Buraya bir çözüm bulmaları lazım” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.