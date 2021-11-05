Reklamı Kapat
05 Kas 2021 - 22:02- Gündem G: 05 Kas 2021 - 22:03

Son 24 saatte koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 198 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Son 24 saatte koronavirüsten 198 kişi hayatını kaybetti mask

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 5 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 361 bin 422 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 223 bin 420’e yükseldi.

“Aşılamada ilk sırada Ordu var”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

“En düşük aşılama Şanlıurfa”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Riske karşı ideal sonuç tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez” dedi.

# sağlık

05 Kas 2021 - 22:02 İHA Ankara- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü mask
Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü
Başkan Kocaman, okul gezilerine başladı   mask
Başkan Kocaman, okul gezilerine başladı  
Asırların bile değiştirmediği lezzet: İZMİT SİMİDİ mask
Asırların bile değiştirmediği lezzet: İZMİT SİMİDİ
TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü   mask
TASAM’dan Başkan Büyükakın’a Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi Ödülü  
Başkan Turan Muhtarlarla el ele mask
Başkan Turan Muhtarlarla el ele
Kartepe Kent Meydanı yeni şehir mobilyalarıyla daha güzel mask
Kartepe Kent Meydanı yeni şehir mobilyalarıyla daha güzel
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL