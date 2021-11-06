AKP'li Ellibeş Lütfü Türkkan’ı kınadı

AKP’de ilçe danışma meclisleri 3.ilçe Gölcük’te devam etti. Yine geniş katılım ve büyük bir coşku yaşandı. Özellikle gençler performanslarıyla geceye damga vurdu. Değirmendere Kültür Merkezi’nde İlçe Başkenı Çetin Seymen’in evsahipliğinde gerçekleşen kongreye AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Alİ Yıldırım Sezer, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, ilçe başkanları, yöneticiler ve çok sayıda partili katıldı.

"YİNE COŞKULU GEÇTİ"

Danışma meclisi divan heyeti seçimiyle başladı. İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Kemal Yavuz divan başkanı, yardımcıları Birsen Köse, Yılmaz Kor ve Sümeyra Taşdelen oldu. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından İlçe Başkanı Çetin Seymen selamla konuşması yaptı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, İlçe Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer birer ardından kürsüye geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ile Milletvekili İlyas Şeker partililere birer konuşmayla seslendi. Soru-cevap kısmından önce son konuşmayı yapan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 19.yılda Türkiye’de birçok şeyin değişip, geliştiğine dikkat çekerek gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi Cumhurbaşkanımızın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle başladı. Ve kuruluşundan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002’de tek başına iktidara geldi. Allah’a hamd olsun, milletin partisi olarak bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden zaferle çıktık. 19 yılda E-muhtıradan kapatma davasına, 17-25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine kadar birçok saldırıya karşı yılmadan mücadele verdik.”



"HER SEÇİMDE OYUNU ARTIRAN İLK PARTİ OLDUK"



“19 yılda; 6 genel, 4 yerel seçim ve 2 cumhurbaşkanlığı seçimi ile 3 halk oylaması yapıldı. AK Parti, bütün bu seçimlerden alnının akıyla çıktı. Oylarını attırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa halk oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. AK Parti iktidarı boyunca demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık polis/yargı kumpası ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü. Türkiye’de bugüne kadar birçok darbe yapıldı. Ama ilk kez milletimiz AK Parti döneminde darbeye darbe yaptı. Sahada ve masada güçlü Türkiye,

diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı.

Kafkaslardan Afrika'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar birçok bölgede dış politika açılımları gerçekleştirildi.”

"TÜRKİYE’NİN HER YERİNE SAYISIZ YATIRIM YAPILDI"

“Sadece Türkiye'nin değil haksızlığa maruz kalan coğrafyalardaki halkların hak ve menfaatleri uluslararası platformlarda güçlü bir şekilde savunuldu. Yatırımlar hız kesmeden devam etti. Duble yollar, şehir hastaneleri, modern havaalanları inşa edildi. Yerli otomobil hayali için düğmeye basıldı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulundu. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70'in üstüne çıktı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar ekonomiye katkısının yanı sıra terörle mücadelede önemli rol oynadı. Türkiye’de AK Parti dönemi muazzam bir değişim yaşandı. Devlet-millet bütünleşti. Önceden korkulan, önünden geçmeyelim denilen bütün devlet daireleri milletin emrine verildi.”

""YAPILANLARI ANLATMAKLA BİTMEZ""

“Bugün milletimiz ne diyorsa yerine getiren, kendilerini makam odalarına hapseden değil; sahada, daima vatandaşın arasında olan, derdiyle dertlenen, milletiyle sevinen bir devlet anlayışı var. AK Parti iktidarı döneminde yapılanları anlatmakla bitmez. Neden bu kadar çok çalışıyor ve durmadan, yorulmadan koşuyoruz? Bu ülkenin başında milletine sevdalı bir lider Cumhurbaşkanımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ardından iktidara gelen CHP zihniyeti maalesef ülkemize çok zamam kaybettirdi, milletimize çok acılar, sıkıntılar çektirdi. AK Parti işte bu kaybolan yılların telafisi için, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada yeniden söz sahibi yapmak için, yön verilen değil, yön veren ülke konumuna getirmek için çok çalışıyor ve çalışmaya devam edecek.”

"DÜN EVET DEDİKLERİNE, BUGÜN HAYIR DİYEN ANLAYIŞ"

“Bakın, tezkere konusunda HDP’nin isteği doğrultusunda ordusunun elini-kolunu bağlamaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunlar Atatürk’ün partisi olamaz. Bunu heryerde söylemeye devam edeceğim. Dün evet dediklerine bugün neden ve hangi talimatla hayır dediklerini açıklayamayanlar şimdi kalkmış Kandili yerle bir edeceğiz diyor. Sende o yürek var mı? Daha bunu söylerken dilin tutuluyor, ellerin titriyor. FETÖ ile bağlantılı oldukları yargı tarafından tespit edilerek işten atılanları geri alacağı sözü verdikten sonra, bu pazarlığı açık açık yaptıktan sonra ne diyor? 15 Temmuz’da çok iyi mücadele ettik. Karşı koyduk. Televizyonun karşısında film izler gibi izledin demokrasi şehitlerini. Darbe girişimi tamamen püskürtülene kadar sessiz sedasız bir köşede oturdun. Bu muydu senin mücadelen? Sen bu millete demokrasiye sahip çıkma adına da layık olamadın.”

"BUNLARA ÜLKE TESLİM EDİLİR Mİ?"

"Bizim hedeflerimiz belli. Türkiye’yi daha müreffeh, karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir ülke konumuna getirmek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektir. İşte son yaşanan olayı gördük. Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de bir şehit yakınını polisimizin elinden alıp, kulağına eğilerek nasıl küfür ediyor. Bunlara ülke teslim edilir mi? AK Parti’ye gönül veren bütün dava arkadaşlarımızla hep birlikte, milletimizle gönül birlikteliğimizi güçlendirerek ülkemize hizmet etmeye, milletimizin efendisi değil, hizmetkarı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sırtını vesayete dayayıp, millete efendilik yapma dönemini AK Parti bitirmiştir, bir daha o günlere geri dönülmeyecektir.”