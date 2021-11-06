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06 Kas 2021 - 09:59- Spor G: 06 Kas 2021 - 10:01

Amatör liglerde yeni sezon hayırlı uğurlu olsun!
Amatör liglerde yeni sezon hayırlı uğurlu olsun! mask

Tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de amatör futbol yaklaşık iki buçuk yılın ardından resmen başladı. Yeni sezon, Süper Amatör Lig A Grubu’nda yer alan Kocaeli Güneşspor ile Kartepe Belediyespor arasında oynanan maçla açıldı.

MİLLETVEKİLİ YILMAZ DA YER ALDI

Bol gollü açılış mücadelesi öncesinde Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, taban birlikleri başkanları, her iki kulübün başkanları ve sporcu aileleri yer aldı. Maçın hakemlerine ve kaptanlara çiçeklerin takdim edildiği gecede Kartepe Belediyespor geriye düştüğü maç sonunda Kocaeli Güneşspor’u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.
# Kartepe

06 Kas 2021 - 09:59 - Spor

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