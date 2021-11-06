Zeybek'ten Türkkan'a "Şerefin varsa istifa et"

Zeybek’in açıklaması şöyle: “Şehit Ağabeyine, hem de kızkardeşi üzerinden küfretmek! Sizinle aynı şehrin vekili olmaktan utanıyorum. Bu tavrınızı şiddetle kınıyorum. Lütfü Türkkan, birazcık şerefin varsa hemen istifa et. Buradan Meral Akşener’e de sesleniyoruz. Şehit ailesine, hem de kızkardeşi üzerinden küfreden vekilinin istifasını iste. Yoksa milletin vicdanı bu yaptıklarınızı unutmaz.”