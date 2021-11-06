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06 Kas 2021 - 10:33- Siyaset G: 06 Kas 2021 - 10:42

Zeybek'ten Türkkan'a "Şerefin varsa istifa et"

Bingöl’de şehit yakını olarak kendini tanıtan bir kişiye “Senin bacını s…m” diyen Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a tepkiler dinmiyor. AKP MKY Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkkan’a, “Biraz şerefin varsa istifa et” dedi.
Zeybek'ten Türkkan'a "Şerefin varsa istifa et" mask

Zeybek’in açıklaması şöyle: “Şehit Ağabeyine, hem de kızkardeşi üzerinden küfretmek! Sizinle aynı şehrin vekili olmaktan utanıyorum. Bu tavrınızı şiddetle kınıyorum. Lütfü Türkkan, birazcık şerefin varsa hemen istifa et. Buradan Meral Akşener’e de sesleniyoruz. Şehit ailesine, hem de kızkardeşi üzerinden küfreden vekilinin istifasını iste. Yoksa milletin vicdanı bu yaptıklarınızı unutmaz.”
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06 Kas 2021 - 10:33 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Burhan Gülkan - Haklısın emine hanım yalnız,ensardaki tecavüzlere kereden bir şey olmaz diyen istifa etmiştir di.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Kasım 10:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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