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06 Kas 2021 - 10:36- Siyaset G: 06 Kas 2021 - 10:38

Katırcıoğlu: “İlk vukuatı değil, gereği yapılsın”
Katırcıoğlu: “İlk vukuatı değil, gereği yapılsın” mask

Bingöl’de emniyet mensuplarının elinden aldığı şehit yakınını kolunun altına alarak ağır küfür eden Lütfü Türkkan’a bir tepki de, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan geldi. Katırcıoğlu, “Devlet arazisine kaçak çiftlik yap, gazeteci döv, 36 milyon doları uçur, ödeme. Şehit babasına milletin meclisinde ne işi var de ve kov. Bunca vukuatın üstüne Şehit ağabeyine ve kız kardeşine en ağır küfürleri sarf et. Merak Akşener, gereğini yaparsınız artık!” diyerek Türkkan’ı istifaya davet etti.

06 Kas 2021 - 10:36 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Murat Usta - Dönün bi partililerinizin yaptıklarına ve açıklamalarına bi bakın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 12:06
01

Mümtaz Kaplan - Sanki siz sütten çıkmış ak kaşık siniz da .. Kocaeli'nin mv lisin şehrin için ne yaptın sen ? Başkanıniz olmasa alayiniz bossunuz. Yüzünüze bakılacak insanlar degilsiniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 11:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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