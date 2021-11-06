Katırcıoğlu: “İlk vukuatı değil, gereği yapılsın”

Bingöl’de emniyet mensuplarının elinden aldığı şehit yakınını kolunun altına alarak ağır küfür eden Lütfü Türkkan’a bir tepki de, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan geldi. Katırcıoğlu, “Devlet arazisine kaçak çiftlik yap, gazeteci döv, 36 milyon doları uçur, ödeme. Şehit babasına milletin meclisinde ne işi var de ve kov. Bunca vukuatın üstüne Şehit ağabeyine ve kız kardeşine en ağır küfürleri sarf et. Merak Akşener, gereğini yaparsınız artık!” diyerek Türkkan’ı istifaya davet etti.