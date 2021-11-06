Gelir İdaresi Başkanlığından:
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.