Gelir İdaresi Başkanlığı 750 Gelir Uzman Yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığından:

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 750 (yedi yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

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