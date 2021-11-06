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06 Kas 2021 - 10:56- Gündem G: 06 Kas 2021 - 10:58

İnşaat malzemeleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İnşaat malzemeleri satın alınacaktır

06 Kas 2021 - 10:56 - Gündem

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