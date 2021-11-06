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06 Kas 2021 - 10:58- Gündem G: 06 Kas 2021 - 11:00

İzmit'te 2+1 77 m² daire mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli İzmit'te 2+1 77 m² daire mahkemeden satılıktır

İzmit'te 2+1 77 m² daire mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Veliahmet Mah. 352 ada, 1 parsel,çekme5 nolu bağımsız bölüm, 77,00m2,taşınmaz İzmit Belediyesine 400m mesafede,beş katlı binanın çekme katında yer almakta,2 oda bir salon, tüm belediye imkanlarına sahip, taşınmazın civarında eski yapılaşmanın bulunduğu. İmar planında bitişik nizam, üç kat, konut alanında kalmakta.

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06 Kas 2021 - 10:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - İstifa etmesi çokdoğruda sizde 20 senedir birtane istifa eden biri oldumuuuu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Kasım 11:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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