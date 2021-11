Serkan Engin İMO’ya adaylığını resmen duyurdu

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi önümüzdeki yıl şubat ayında olağan kongresini gerçekleştirecek. Mevcut Başkan Kahraman Bulut’un 3 dönem kuralı nedeni ile yeniden aday olamayacağı kongre için Dr. Serkan Engin adaylığını açıkladı. 3 bin 400’e yakın üyesi bulunan odanın başkanlığına aday olan Serkan Engin bugün sabah saatlerinde düzenlediği toplantı ile adaylığını resmen duyurdu. Seka Park’ta bulunan Maide Restoran’da meslektaşları ile bir araya gelen Engin’e destek için İnşaat Mühendisleri Odası önceki dönem başkanları Aykut Bozkurt ve Keramettin Gençtürk, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan ve Gebze eski temsilcisi Ziya Topal toplantıda hazır bulundu.

“KENTİMİZ ADINA ÖNEMLİ BİR KAYIPTIR”

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkan Adayı Serkan Engin, Meslek odasının bu günlere gelmesinde emeği geçen önceki dönem başkanlarında ve yönetimine teşekküre ederek Başladığı konuşmasında, “Şubemizin, kuruluşundan bu yana geçen 23 sene içinde, kurulduğu andaki durumundan çok daha ötede bir yerde olduğu tartışmasızdır. Ancak, geldiğimiz noktada, odamız, yaklaşık 3 bin 500 üyesi ile kentimizin ve meslektaşlarımızın önderi olması gerekirken sadece rutin işleyişini sürdürebilme ve ayakta kalma çabası içindedir. Bu mesleğimiz, meslektaşlarımız, kentimiz ve ülkemiz adına önemli bir kayıptır. Her ne kadar 3 bin 500’e yakın üyemiz olsa da, odamıza gelen meslektaş sayımız hemen hemen bu sayının dörtte biri kadar olup bunların da çoğu da mesleki olarak alınması gereken resmi belgeleri alma gayesi ile odamıza uğramaktadır” ifadelerini kullandı.

“HERKESİ KUCAKLAYABİLECEK YENİ BİR OLUŞUM”

Birçok meslektaşlarının odanın yolunu bile bilmediğini ifade eden Engin, “Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bu anlayış ve enerjisini kaybetmiş bir ekip ile odamızın ve meslektaşlarımızın bulunduğu yerden bir adım öteye gitmesi ve yeni ufuklara yelken açması mümkün değildir. Geleceğe doğru büyük bir atılım ancak dinamik, enerjisi yüksek, herkesi kucaklayan yeni bir oluşum gerçekleşebilecektir. Bu sebeple meslek odamız için değişim zamanı gelmiştir. Bildiğiniz üzere, tüm meslektaşlarımızın kendisini ait hissettiği, dayanışmanın önde olduğu bir meslek odası yaratmak ve bu sayede, her bir meslektaşımızın mesleki ve toplumsal gelişimin çok daha ileriye taşınması gayesiyle 25 Eylül 2021 tarihinde yola çıktık ve İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin 13. Dönem Yönetim kurulu başkanlığına adaylığımızı açıkladık” dedi.

“MESLEKTAŞLARIN KENDİSİNİ AİT HİSSETTİĞİ BİR ODA YARATMAK”

Engin konuşmasının devamında, “Tüm meslektaşlarımızın çok daha ileri hedeflere ulaştırılması için sağlanması gereken ilk koşul hiçbir meslektaşımızın kendini dışlanmış hissetmediği, her görüşe, her kesime, her üyemize eşit mesafede olan, tarafsız, şeffaf ve ana ilkesi mühendislik etiği olan bir yönetim anlayışıdır. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemizin 12. Dönem Genel kurulunda, mevcut yönetim kurulumuzun önerisi ve genel kurula katılan tüm üyelerimizin oy birliği ile divan kurulu başkanı seçilerek, tarafsızlığı üyelerimizce tescillenmiş bir başkan adayı ve ekip arkadaşları olarak yeni dönemdeki ilk hedefimiz her meslektaşımızın kendisini ait hissettiği bir meslek odası yaratmaktır.

“ÇALIŞMA KOMİSYONLARI OLUŞTURULACAK”

Bunun da yolu bahsedildiği gibi tarafsız, şeffaf, her görüşe, her üyemize eşit mesafede durmaktır. Birlik ideali ile yola çıktığımız ekip arkadaşlarımız da bu anlayışa sahip her görüşten, her yaştan, ilimizin her bölgesinden bir araya gelmiş meslektaşlarımızdır. Dolayısı ile meslektaşlarımız arasında birlikteliğin sağlanması, herkesin oda yönetimi herkesin oda başkanı olma gayesiyle yola çıkmış bizler için hiç de zor değildir. Bu birlikteliğin ve oda aidiyetinin sağlanmasından sonra yerine getirilmesi gereken bir diğer husus da meslektaşlarımız tarafından yürütülen her faaliyet grubunun sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara çözümler üretilmesidir. Bu kapsamda meslektaşlarımızın faaliyet alanı olan, yapı denetim, taahhüt, müteahhitlik, proje, tasarım, laboratuvar, şantiye şefliği, iş sağlığı güvenliği gibi tüm alanlar için o faaliyet alanında çalışan, bu çalışma gruplarına katılmaya istekli üyelerimizin katılımı ile çalışma komisyonları oluşturulacaktır.

“GÜN DEĞİŞİM GÜNÜ”

Oluşturulacak çalışma komisyonları etkin olarak kullanılıp o faaliyet alanındaki sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümü için gerekli çalışmalar ilgili kurumlar nezdinde inşaat mühendisleri odamız vasıtasıyla yürütülecektir. Gerekirse ülke çapında konuya dikkat çekmek için çalıştaylar ve sempozyumlar gerçekleştirilecektir. Günümüzde iletişim teknolojisinin baş döndürücü gelişimi sonucunda bilgiye ulaşmak hiç de zor değildir. Ancak ulaşılan bilginin de doğru olup olmadığı karşılaşılan soruna uygun olup olmadığı da sorgulanması gereken bir husustur. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, üyelerimizin, Teknik bilgilerinin geliştirilip arttırılması, Teknik bilgiye ilave olarak faaliyet alanında gerekli olan diğer bilgilerin sağlanması. Mesleki tecrübenin geliştirilmesi geliştirilmesidir. İşbu yüzden, diyoruz ki gün birlik olma günü, gün değişim günü” ifadelerin kullanarak başkanlığı döneminde hayata geçirmeyi düşündüğü fikirlerini paylaştı.