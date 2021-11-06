Periler, Bursa’yı geçemedi! “67-77”

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor sezonun dördüncü maçında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni konuk etti. Maç boyunca çekişmenin yaşandığı mücadelede savunmada aksayan UMF Yapı İzmit Belediyespor maçı 77-67 kaybetti ve 4. maçında ikinci yenilgisini aldı.

ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadele karşılıklı basketlerle geçildi. İlk çeyreği bulduğu turnike basket sonrası Bursa temsilcisi 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte İzmit adına İdil, Bursa adına da Macaulay skoru sürükleyen isimlerdi. İzmit Belediye soyunma odasına 36-30 geride girerken üçüncü çeyrekte rakibinin dış şutlarına engel olamadı. Fark bir ara 13 sayıya kadar çıksa da Litvanyalı Solopova’nın sayıları ile fark ‘ye kadar düştü ve son 10 dakikaya İzmit Belediye 58-54 geride girdi.

20’SİNDE KAYSERİ’DEYİZ

Son 10 dakikada yine Macaulay ile sayılar bulmaya devam eden Bursa karşısında İzmit Belediye’de Nirra takımını ayakta tutmaya çalıştı ancak rakibinin 77-67 maçı kazanmasına engel olamadı. 4. maçında ikinci yenilgisini alan İzmit ekibinde Nirra 18, İdil ve Higgins 14’er, Solopova da 8 sayı ile oynadı. Bursa temsilcisinde Macaulay 21, Cuic de 20 sayı ile galibiyeti getiren isimler oldu. Milli maç arasına girileceğinden önümüzdeki hafta maç oynanmayacak. Mavi yeşilliler 5. maçını Bellona Kayseri ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİT BELEDİYESPOR: 67

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 77

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

HAKEMLER: Polat Parlak, Ahmet Taner İbin, Sibel Koç

UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: İdil Türk 14, Gülse Uğur 2, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 4, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 8, Fields 18, Mircheva 5, Higgins 14

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 20, Gizem Mürüvet Uca 8, İlemnurAkengin, Merve Arı 10, Duygu Özen 6, Gonca Karataş, Daci 2, Ferda Yıldız 2, Macaulay 21, Doyle 8

1. PERİYOT: 18-20

2. PERİYOT: 30-36

3. PERİYOT: 54-58

MAÇ SONUCU: 67-77