Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor

İzmit Belediyesi, ailelerin gençlerin ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor. Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk parkında bitkilendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor.
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR
Parkın yapılacağı toplam 533 metrekarelik sosyal alanın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.