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06 Kas 2021 - 12:25- Gündem G: 06 Kas 2021 - 12:26

Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor

İzmit Belediyesi Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yapımına devam ettiği çocuk parkını bitkilendirme çalışmalarıyla yeşillendiriyor

Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor mask

İzmit Belediyesi, ailelerin gençlerin ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor. Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk parkında bitkilendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor. 


ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Parkın yapılacağı toplam 533 metrekarelik sosyal alanın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.
# çocuk, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Kas 2021 - 12:25 - Gündem

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