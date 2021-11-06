Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor

İzmit Belediyesi, ailelerin gençlerin ve çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyor. Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk parkında bitkilendirme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına açmayı planlıyor.



ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Parkın yapılacağı toplam 533 metrekarelik sosyal alanın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.