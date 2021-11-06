Büyükakın, “Kartepe’ye 391 Milyon 579 Bin TL’lik yatırım yaptık”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı Mahalle Başkanları toplantısına katıldı. 10. Mahalle Başkanları toplantısına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Teşkilat Başkanı Halit Çokan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın da yer aldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından bahseden Başkan Büyükakın, “İki buçuk yıllık dönemde Kartepe ilçemize 126 eser ve hizmet ile 391 Milyon 579 Bin TL’lik yatırım gerçekleştirdik. İnşallah daha nice yatırımlarımızla ülkemize, şehrimize ve Kartepe ilçemize yakışan projeleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“27 PROJEMİZİ DAHA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Kartepe’de 62 eser ve hizmeti tamamlayarak 280 Milyon 496 Bin TL’lik bütçe kullandıklarını, 110 Milyon TL’yi geçen 37 projenin devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Önümüzde ki süreçte 27 projemizi daha hayata geçireceğiz. İlçemiz genelinde 37 adet cadde ve köy yolunu tamamlayarak 22,5 kilometrelik bir çalışma gerçekleştirdik. Köseköy Köprülü kavşağı, Cumhuriyet Köprüsü ile bağlantı yollarını, Köseköy Yaya Üst Geçidi, Kartepe Kent Meydanı ve Peyzajı, Anadolu İHL Spor Salonu, Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Uzuntarla Semt Spor Sahası, Ataevler, Sarımeşe, Eşme Futbol Sahaları sentetik çim halı sahaları, Suadiye Çepni Mahallesi Çok Fonksiyonlu Bina yapımı, Yeni Adliye Binası için proje yapım hizmeti, ilçe geneli mezarlık düzenlemeleri, 72 projede köylerimize malzeme ve destekleme gibi daha birçok projemizi hayata geçirdik” ifadelerini sarf etti.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kartepe ilçesinde Alt Yapı yatırımları için 87 Milyon 573 Bin TL’lik bir bütçe daha kullandıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “24 kilometrelik bir imalatı gerçekleştirdik. 10 kilometre içme suyu, 5 kilometre kanalizasyon ve bir adet fosseptik, 8 kilometre yağmursuyu, 1,4 kilometre dere ıslahı tamamlayarak hizmete aldık. İl genelinde toplu taşıma için 120 adet otobüs aldık aldık. 90 adet otobüsün ihalesini de gerçekleştirdik. Beyazgül ve Estergon Caddelerini 5 Milyon 340 Bin TL harcayarak üst yapı düzenlemelerini yapıyoruz. Tabi birde devam eden alt yapı çalışmalarımız var. 46,5 kilometre uzunluğunda ki imalatlarımız devam ediyor. Bunun içinde 54 Milyon 764 Bin TL’lik bir bütçe kullanıyoruz. Bunun içinde 22 kilometre içme suyu ve 7 adet depo imalatı, 12 km kanalizasyon, 10 km yağmur suyu ile 2,5 km dere ıslahı projemiz devam ediyor. Altyapı da bunları yaparken İSU, 5 Milyon 216 Bin TL’lik diğer bütçeyle üst yapı yatırımlarına devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“TELEFERİK KARTEPE’YE DEĞER KATACAK”

AK Parti Kartepe İlçe Mahalle Başkanlarına Teleferik Projesinden bahseden Başkan Büyükakın, “Kartepe’ye değer katacak teleferik projesinde ön yeterlilik ihalesi yapıldı. İlçemiz başta olmak üzere şehrimize çok önemli bir yatırım olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafeyi 14 dakikada aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Çuhane yolu için çok önemli adım atacaklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, “Burada çok büyük bir iş yapacağız. Milletimiz ve hemşerilerimiz için hizmet üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.