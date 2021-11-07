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07 Kas 2021 - 08:30- Spor

Timsahı rahat bı-rak-mı-yo-ruz

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Timsahı rahat bı-rak-mı-yo-ruz mask

Kocaelispor sezonun 11. maçında Bursaspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi İzmir’den Kutluhan Bilgiç yönetecek. Maç saatinde yağış bekleniyor. Maç TRT Spor ve BeIn Max 1’den yayınlanacak.

ATİLA CEZALI, CABEZAS SEZONU KAPADI

10 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi elde eden Kocaelispor bu akşam Bursaspor’u konuk edecek. Kocaelispor’da sezonu kapatan Cabezas ve cezalı olan Atila forma giyemeyecek. Son 3 maçını kazanan ve İzmit’e moralli gelen Bursa ekibinde ise İsmail Yüksek kart cezalısı. Hafta boyunca çalışmalarını dikkatli bir şekilde yapan yeşil siyahlılarda sahaya çıkacak olan 11 merak ediliyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay son çift kale maçta Cisse’yi sol bekte, Tisdell’i de sağ kanatta denedi.

MUHTEMEL 11

Kocaelispor’un akşamki maça kalede Korcan, savunmada Semih, Cisse, Diogo, Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, solda Benhur, sağda Pereira ya da Tisdell, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay, ileride de Dino 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Taraftarın zorlu maça ilgi göstereceği ve tribünlerde en az 12-13 bin kişinin maçı izleyeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİSPOR

BURSASPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER:

SAAT: 19.00

HAVA: 16 derece yağışlı

YAYINLAR: TRT Spor, BeIn Max1

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

ABDOULAYE CISSE

SEMİH KARADENİZ

DIOGO ÖZÇAKMAK

MUSA NİZAM

YILMAZ ÖZEREN

GEORGES MANDJECK

PEREIRA YA DA TISDELL

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

BENHUR KESER

DINO NDLOVU

 

BURSASPOR

ERHAN ERENTÜRK

ONUR ATASAYAR

NAMIK ALASKAROV

KEREM ŞEN

MERT YILMAZ

LUKA CAPAN

NICOLAS ZALAZAR

BURAK ALTIPARMAK

EMİRHAN AYDOĞAN

MASSIMO BRUNO

TİM MATAVZ

# Kocaelispor, Mustafa

07 Kas 2021 - 08:30 Kocaeli- Spor

Muhabir Erdem Övüç

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