Timsahı rahat bı-rak-mı-yo-ruz

Kocaelispor sezonun 11. maçında Bursaspor’u konuk edecek. Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi İzmir’den Kutluhan Bilgiç yönetecek. Maç saatinde yağış bekleniyor. Maç TRT Spor ve BeIn Max 1’den yayınlanacak.
ATİLA CEZALI, CABEZAS SEZONU KAPADI
10 maç sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi elde eden Kocaelispor bu akşam Bursaspor’u konuk edecek. Kocaelispor’da sezonu kapatan Cabezas ve cezalı olan Atila forma giyemeyecek. Son 3 maçını kazanan ve İzmit’e moralli gelen Bursa ekibinde ise İsmail Yüksek kart cezalısı. Hafta boyunca çalışmalarını dikkatli bir şekilde yapan yeşil siyahlılarda sahaya çıkacak olan 11 merak ediliyor. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay son çift kale maçta Cisse’yi sol bekte, Tisdell’i de sağ kanatta denedi.
MUHTEMEL 11
Kocaelispor’un akşamki maça kalede Korcan, savunmada Semih, Cisse, Diogo, Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, solda Benhur, sağda Pereira ya da Tisdell, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay, ileride de Dino 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Taraftarın zorlu maça ilgi göstereceği ve tribünlerde en az 12-13 bin kişinin maçı izleyeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİSPOR
BURSASPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER:
SAAT: 19.00
HAVA: 16 derece yağışlı
YAYINLAR: TRT Spor, BeIn Max1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
ABDOULAYE CISSE
SEMİH KARADENİZ
DIOGO ÖZÇAKMAK
MUSA NİZAM
YILMAZ ÖZEREN
GEORGES MANDJECK
PEREIRA YA DA TISDELL
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
BENHUR KESER
DINO NDLOVU
BURSASPOR
ERHAN ERENTÜRK
ONUR ATASAYAR
NAMIK ALASKAROV
KEREM ŞEN
MERT YILMAZ
LUKA CAPAN
NICOLAS ZALAZAR
BURAK ALTIPARMAK
EMİRHAN AYDOĞAN
MASSIMO BRUNO
TİM MATAVZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.