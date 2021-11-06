Muhabirimiz Serhat Güneş’in acı günü

İstanbul Başakşehir’de ikamet eden, Ağrı’nın kanaat önderlerinden merhum Hacı Yakup Güneş’in en büyük oğlu olan Hasan Güneş (60), yaklaşık 20 gündür koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazetemizin muhabirlerinden Serhat Güneş’in amcası olan 4 çocuk babası iş insanı Hasan Güneş, dün koronavirüse yenik düştü. Güneş’in cenazesi, dün İstanbul Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.