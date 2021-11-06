Muhabirimiz Serhat Güneş’in acı günü

İstanbul Başakşehir’de ikamet eden, Ağrı’nın kanaat önderlerinden merhum Hacı Yakup Güneş’in en büyük oğlu olan Hasan Güneş (60), yaklaşık 20 gündür koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazetemizin muhabirlerinden Serhat Güneş’in amcası olan 4 çocuk babası iş insanı Hasan Güneş, dün koronavirüse yenik düştü. Güneş’in cenazesi, dün İstanbul Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.