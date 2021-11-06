Reklamı Kapat
06 Kas 2021 - 15:17- Asayiş G: 06 Kas 2021 - 15:19

Muhabirimiz Serhat Güneş’in acı günü

Gazetemizin muhabirlerinden Serhat Güneş’in koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören amcası Hasan Güneş hayatını kaybetti

Muhabirimiz Serhat Güneş’in acı günü mask

İstanbul Başakşehir’de ikamet eden, Ağrı’nın kanaat önderlerinden merhum Hacı Yakup Güneş’in en büyük oğlu olan Hasan Güneş (60), yaklaşık 20 gündür koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Gazetemizin muhabirlerinden Serhat Güneş’in amcası olan 4 çocuk babası iş insanı Hasan Güneş, dün koronavirüse yenik düştü. Güneş’in cenazesi, dün İstanbul Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kocaeli Gazetesi ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
# çocuk, koronavirüs

06 Kas 2021 - 15:17 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı mask
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu mask
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı mask
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi toprağa verildi mask
Ağabeyi adliyeye sevk edildi, kardeşi toprağa verildi
Aylin öğretmen koronavirüse yenildi mask
Aylin öğretmen koronavirüse yenildi
5 çocuk babası koronaya yenildi mask
5 çocuk babası koronaya yenildi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL