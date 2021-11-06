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06 Kas 2021 - 15:16- Asayiş G: 06 Kas 2021 - 15:19

Terör şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2 ilde düzenlediği operasyon sonucu PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Terör şüphelileri adliyeye sevk edildi mask

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de düzenlenen Zeytin Dalı operasyonundan kaçtıkları belirlenen A.M. ve M.N.Ş. ve M.R.isimli şüpheliler Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı. Türkiye’ye illegal yollar ile giriş yaptıkları tespit edilen A.M. ve M.N.Ş.Kocaeli’de, M.R. isimli şüpheli ise İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M’ninZeytin dalı harekatı zamanında girmiş olduğu çatışmada yaralandığı, terör örgütü tarafından tedavisi yapıldıktan sonra illegal yollardan Türkiye’ye geldiği öğrenildi.Öte yandan, terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu sırada sözde kadın komutanlardan olan ve geçtiğimiz hafta yine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan H.H.’nin yakın koruması olduğu öğrenildi.

SÖZDE KOMUTAN

Kocaeli’de yakalanan M.N.Ş’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde eğitimli örgüt mensubu olduğu, Afrin’e bağlı bir çok köyde ÖSOile bir çok çatışmaya girdiği ve yaklaşık 10 kişilik bir grubun sözde komutanı olduğu belirlendi. İzmir’de yakalanan M.R.’nin Suriye Afrin bölgesinde birçok köyde ÖSO ordusu ile birçok kez çatışmaya girdiği, değişik tarih ve zamanlarda Suriye’nin farklı bölgelerinde bulunan örgüt mensupları ile iletişim halinde olduğu tespit edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 3 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

# Kadın

06 Kas 2021 - 15:16 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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