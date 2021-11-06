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06 Kas 2021 - 15:34- Gündem G: 06 Kas 2021 - 15:38

Yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yol kenarında baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
Yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü mask

Akse Mahallesi geçişinde yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan O.Ç. (42) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
# sağlık

06 Kas 2021 - 15:34 - Gündem

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