Akse Mahallesi geçişinde yol kenarında hareketsiz halde yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan O.Ç. (42) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.Ç'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
06 Kas 2021 - 15:34- Gündem Güncelleme: 06 Kas 2021 - 15:38
Yol kenarında baygın halde bulunan kişi hastanede öldü
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yol kenarında baygın halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.