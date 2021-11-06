Reklamı Kapat
06 Kas 2021 - 15:32- Asayiş G: 06 Kas 2021 - 16:53

Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı

2015 yılındaki hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın Kocaeli’deki mezarına PKK yazan ve çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak küfürler eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı mask

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti. Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"NEFRETLE KONIYORUM"


 Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde aziz şehidimizin kabrine hakaret eden ve sosyal medyada paylaşım yapan alçak bir şahıs Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması sonucunda tespit edilerek gözaltına alınmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz şehitlerimize ve emanetlerine saldıran herkesi nefretle kınıyorum"

06 Kas 2021 - 15:32 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.772 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gazeteci Mustafa Bağdiken’in acı günü   mask
Gazeteci Mustafa Bağdiken’in acı günü  
Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı mask
Kazada otomobilin tekerleği fırladı: 1 yaralı
Anahtarını ararken alev alan otomobili yandı mask
Anahtarını ararken alev alan otomobili yandı
Kardeşini öldüren şahıs tutuklandı mask
Kardeşini öldüren şahıs tutuklandı
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı mask
Freni boşalan kamyonun sürücüsü, araçlara çarpmamak için canını hiçe saydı
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu mask
Feribot seferleri durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL