Şehit mezarına çirkin saldırıyı yapan şahıs yakalandı

2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan paylaştığı fotoğrafa küfürler etti. Bu paylaşım neticesinde çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"NEFRETLE KONIYORUM"



Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İlimizde aziz şehidimizin kabrine hakaret eden ve sosyal medyada paylaşım yapan alçak bir şahıs Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması sonucunda tespit edilerek gözaltına alınmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aziz şehitlerimize ve emanetlerine saldıran herkesi nefretle kınıyorum"