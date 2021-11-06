Kocaeli'de şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından Körfez ilçesindeki şehitlikte basın açıklaması yapıldı.

Şehit aileleri adına açıklamayı okuyan İl Temsilcisi Şaban Arlı, 5 Kasım'da terör örgütü PKK tarafından 1997 şehit edilen İsa Gümren'in kardeşi Tahir Gürmen'in Bingöl'de İYİ Partili vekillere tepki gösterdiğini belirterek, "Bu tepki neticesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü, şehit aileler ve gazilerine yapılmış gibi addediyor, esefle kınıyoruz." dedi.

Bu durumun şehitlerin ruhunu incittiğini dile getiren Arlı, şunları kaydetti: "Bu olay HDP ile yapılan ittifakın gün yüzüne çıkışıdır. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Gazi Meclisimizde teröre destek verenlerle iş birliği içerisinde olan, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliğine, alçaklığına ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip iş tutarsa karşısında bizleri göreceklerdir."

Arlı, Siirt'in Pervari ilçesinde mayın patlaması sonucu 2015'te şehit düşen jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası olduğunu belirterek, "Sosyal medyada oğlumun mezarının üzerine hain terör örgütü PKK'nın isminin yazıldığını gördük. Hemen emniyetle temasa geçtim. Emniyetten yapılan bilgilendirmede, bunun fiili bir olay olmadığı ancak sanal alemde yapılmış olabileceğiyle ilgili açıklama geldi. Bu faaliyet sanal da olsa bunu nefretle kınıyoruz, yapanlardan, yaptıranlardan yüce adaletimizce acilen hesap sorulmasını bekliyoruz. Bir an önce bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından yakınları tarafından şehitler için dua okundu.