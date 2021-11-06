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06 Kas 2021 - 16:15- Siyaset G: 06 Kas 2021 - 16:17

DP lideri Uysal yarın Kocaeli’de

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın  kongresi yarın saat 13.00’te İzmit SDKM’de yapılacak. DP’nin kongresine Genel Başkan Gültekin Uysal da katıl...
DP lideri Uysal yarın Kocaeli’de mask

Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın  kongresi yarın saat 13.00’te İzmit SDKM’de yapılacak. DP’nin kongresine Genel Başkan Gültekin Uysal da katılacak. DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, bütün partilileri kongreye davet etti.
# Mustafa
# DEMOKRAT PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
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06 Kas 2021 - 16:15 - Siyaset

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