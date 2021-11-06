Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin olağanüstü genel kurul yarın saat 12.00’de İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı’nda yapılacak. 401 üyenin oy kullanacağı kongrede mevcut başkan Kadir Durmuş ve Mustafa Kurt yarışacak.
06 Kas 2021 - 16:16- Gündem Güncelleme: 06 Kas 2021 - 16:18
Esnaf Odaları Birliği’nde iki adaylı kongre
Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin olağanüstü genel kurul yarın saat 12.00’de İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı’nda yapılacak....
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.