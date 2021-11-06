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06 Kas 2021 - 16:16- Gündem G: 06 Kas 2021 - 16:18

Esnaf Odaları Birliği’nde iki adaylı kongre

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin olağanüstü genel kurul yarın saat 12.00’de İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı’nda yapılacak....
Esnaf Odaları Birliği’nde iki adaylı kongre mask
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Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin olağanüstü genel kurul yarın saat 12.00’de İzmit Kadıköy Mahallesi Katlı Otopark Alanı’nda yapılacak. 401 üyenin oy kullanacağı kongrede mevcut başkan Kadir Durmuş ve Mustafa Kurt yarışacak.
# Mustafa

06 Kas 2021 - 16:16 - Gündem

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