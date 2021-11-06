AKP Gölcük Belediye Meclisi üyesi Oğuz Çelebi'nin annesi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından gazeteci Mustafa Bağdiken'in ablası, merhum Hüseyin Çelebi'nin eşi Müjgan Çelebi (76) hayatını kaybetti. Müjgan Çelebi’nin cenazesi, dün Gölcük Örcün Camii'nde kılınan öğle namazın ardından toprağa verildi.
06 Kas 2021 - 16:18- Asayiş Güncelleme: 06 Kas 2021 - 16:19
Gazeteci Mustafa Bağdiken’in acı günü
AKP Gölcük Belediye Meclisi üyesi Oğuz Çelebi'nin annesi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından gazeteci Mustafa Bağdiken'in abla...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.