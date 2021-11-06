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06 Kas 2021 - 16:18- Asayiş G: 06 Kas 2021 - 16:19

Gazeteci Mustafa Bağdiken’in acı günü  

AKP Gölcük Belediye Meclisi üyesi Oğuz Çelebi'nin annesi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından gazeteci Mustafa Bağdiken'in abla...
Gazeteci Mustafa Bağdiken’in acı günü   mask

AKP Gölcük Belediye Meclisi üyesi Oğuz Çelebi'nin annesi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti geçmiş dönem başkanlarından gazeteci Mustafa Bağdiken'in ablası, merhum Hüseyin Çelebi'nin eşi Müjgan Çelebi (76) hayatını kaybetti. Müjgan Çelebi’nin cenazesi, dün Gölcük Örcün Camii'nde kılınan öğle namazın ardından toprağa verildi.
# Mustafa, AKP

06 Kas 2021 - 16:18 - Asayiş

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