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06 Kas 2021 - 16:39- Gündem G: 06 Kas 2021 - 16:43

Lokman Tarım’ın acı kaybı
Lokman Tarım’ın acı kaybı mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti üyesi Lokman Tarım’ın babası Mehmet Tarım hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Derince Merkez Camiinde kılınacak namazın ardından memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

06 Kas 2021 - 16:39 - Gündem

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