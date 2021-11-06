En son 1972 yılında balıkçılar tarafından yakalanan orkinos balığı İzmit Körfezi’ne geri döndü. Denizin derinliklerine dalan balıkçılar orkinos balığını görünce büyük sevinç yaşadı. 50 yıl sonra İzmit Körfezi'nde orkinos görmenin şaşkınlığını yaşayan balıkçılar, çok mutlu olduklarını dile getirdi.
06 Kas 2021 - 17:07- Gündem Güncelleme: 06 Kas 2021 - 17:09
İzmit Körfezi'nde balıkçıların 'orkinos' sevinci
İzmit Körfezi'nde 50 yıl önce görülen orkinos balığı, körfezin derinliklerinde tekrar görüldü. Zıpkınla körfezin derinliklerine dalan balıkçılar, gördükleri orkinos balığı karşısında şaşkınlık yaşadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.