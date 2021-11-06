İMES Ekonomi Zirvesi 15 Kasım’da!  

Türkiye’nin ve bölgenin önemli üretim üslerinden biri olan Kocaeli – Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ilkini düzenleyeceği İMES Ekonomi Zirvesi ile sanayicileriyle birlikte üretim, ihracat ve küresel ekonomik gelişmeleri uzman konuklarıyla değerlendirecek.
Gündem Yeşil Mutabakat, Dijitalleşme ve Küresel Ekonomi Başlıkları Olacak!
Küresel pandeminin ekonomiye etkisi, Yeşil Mutabakat, dijitalleşme ve içinde bulunduğumuz ekonomi gündemi İMES Ekonomi Zirvesi’nde konuşulacak. Zirveye, NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İBRAHİMCİOĞLU, TEPAV Program Direktörü Selin ARSLANHAN MEMİŞ, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve yazarı Vahap MUNYAR konuşmacı olarak katılacak. Bölgenin kamu, üretim, eğitim ve ticari kurumlarının temsilcilerinin; bölgedeki diğer OSB’lerden katılımcılarının da zirveyi yakından takip etmesi bekleniyor.
Amaç Sanayiciye Enformasyon ve Fırsat Oluşturmak
Zirvenin en birincil amaçlarının başında İMES Dilovası OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerin üretim ve ihracat konularının yanında güncel küresel gelişmelere dair fikir ve yorumlarına destek olmak. Üretim üsleriyle eğitim, kamu ve diğer ilgili paydaşlarla sanayicileri bir araya getiren organizasyonel yapı inşa ederek birlikte fikir yürütme sürecini etkili bir zemine taşımak geliyor.
Alanında Uzman Konuklar Sanayicilerin Sorularını Yanıtlayacak!
15 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00’de başlayacak olan zirve iki oturum halinde düzenlenecek. Açılış konuşmalarının akabinde İMES Ekonomi Zirvesi’nin 1. Oturumunda Yeşil Mutabakat ve Dijitalleşme başlıklarını NBE Yönetim Kurulu Başkanı Hakan GÜLDAĞ, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İBRAHİMCİOĞLU, TEPAV Program Direktörü Selin ARSLANHAN MEMİŞ konuk konuşmacı olarak değerlendirecek.
Zirvenin 2. Oturumunda ise Dünya ve Türkiye Ekonomisine dair izlenimlerini Hakan GÜLDAĞ, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü ve Yazarı Vahap MUNYAR aktaracak.
Programın sonunda tüm konuk konuşmacılar ile sanayiciler soru cevap etkinliğinde bir araya gelecek. Sanayicilerin yoğun ilgisinin beklenildiği program akşam yemeği ile son bulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.