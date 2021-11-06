Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Beyza Yılmaz Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan kedi, evin yanında bulunan ağacın tepesine tırmandı. Kendi çabaları ile kediyi indirmeye çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediyi kurtararak sahibine teslim etti.
06 Kas 2021 - 17:32- Asayiş Güncelleme: 06 Kas 2021 - 17:34
Evden kaçan kediyi ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de evden kaçan ve ağacın tepesine çıkan kedi, ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.