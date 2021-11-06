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06 Kas 2021 - 21:56- Gündem G: 06 Kas 2021 - 21:59

Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Kasım 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Kasım verilerine göre, 358 bin 326 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 584 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 203 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp, ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, %79'un kararıysa hepimize örnek olmalı” dedi.
# sağlık, covid-19

06 Kas 2021 - 21:56 - Gündem

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