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07 Kas 2021 - 10:11- Gündem G: 07 Kas 2021 - 10:13

Atatürk sevdiği türkülerle anılacak

İzmit Belediyesi 9 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümü vesilesiyle İzmit Kent Konseyi ve Balkan Türkleri Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler Programı’ gerçekleştirilecek
Atatürk sevdiği türkülerle anılacak mask

İzmit Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83.yıldönümünde anmaya hazırlanıyor. İlk olarak 9 Kasım’da İzmit Kent Konseyi ve Balkan Türkleri Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’de saat 19.30’da ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler Programı’ gerçekleştirilecek.

ATA’NIN SEVDİĞİ YEMEKLER İKRAM EDİLECEK

Bu programın ardından da 10 Kasım’da öğle namazına müteakip İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği programla 17 camide ve Yenimahalle Muhtarlık binası önünde Atatürk’ün sevdiği yemekler vatandaşa ikram edilecek.
# Mustafa, İzmit belediyesi

07 Kas 2021 - 10:11 - Gündem

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