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07 Kas 2021 - 10:13- Gündem G: 07 Kas 2021 - 10:15

Bulgaristan’dan gelen ekip Kocaeli’yi gezdi

Hem yurt içi ve yurt dışından on binlerce kişiye hizmet veren ‘Gez Gör Kocaeli Projesi’yle Büyükşehir, bu kez Bulgaristan’dan gelen misafirlerini ağırladı

Bulgaristan’dan gelen ekip Kocaeli’yi gezdi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gez Gör Kocaeli Projesi’ farklı ülkelerden misafirlerini kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Erasmus projesiyle Kocaeli'ne konuk olan 3 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlayan Büyükşehir, bu kez de Bulgaristan’dan gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı.

KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan gezide, Bulgaristan’dan gelen misafirler, ilk olarak Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan Ormanya’yı gezdi. Daha sonra soluğu İzmit Tarih Koridorunda alan ekip, Sırrı Paşa Konağı ve eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan SEKA Film Platosunu da ziyaret eden misafirler, keyifli bir gün geçirdi.

ON BİNLERCE KİŞİ KOCAELİ’Yİ GEZDİ, GÖRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi'yle bugüne kadar on binlerce kişi, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buldu. Proje ayrıca yeni eklenen güzergâhlarla zenginleştirildi. "Gez Gör Kocaeli", Kocaeli'ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli'nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje

07 Kas 2021 - 10:13 - Gündem

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