Bulgaristan’dan gelen ekip Kocaeli’yi gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gez Gör Kocaeli Projesi’ farklı ülkelerden misafirlerini kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Erasmus projesiyle Kocaeli'ne konuk olan 3 farklı ülkeden eğitimcileri ağırlayan Büyükşehir, bu kez de Bulgaristan’dan gelen misafirlerine ev sahipliği yaptı.
KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİLER
Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan gezide, Bulgaristan’dan gelen misafirler, ilk olarak Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olan Ormanya’yı gezdi. Daha sonra soluğu İzmit Tarih Koridorunda alan ekip, Sırrı Paşa Konağı ve eşsiz manzarasının tadını çıkardı. Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan SEKA Film Platosunu da ziyaret eden misafirler, keyifli bir gün geçirdi.
ON BİNLERCE KİŞİ KOCAELİ’Yİ GEZDİ, GÖRDÜ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan Gez- Gör Kocaeli Projesi'yle bugüne kadar on binlerce kişi, bir günde pek çok tarihi mekânı gezme ve tanıma fırsatı buldu. Proje ayrıca yeni eklenen güzergâhlarla zenginleştirildi. "Gez Gör Kocaeli", Kocaeli'ni gezmek isteyen konukların misafir edildiği bir proje. Projeyle, Kocaeli'nin tarihi, kültürü ve coğrafyası ve Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri, projeleri tanıtılıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların yanı sıra Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların da yaşadıkları şehirde bulunan tarihi ve kültürel mekânlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.