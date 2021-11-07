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07 Kas 2021 - 10:14- Gündem G: 07 Kas 2021 - 10:16

İzmit Belediyesi İstanbul Maratonu’nda

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 43’ncüsü düzenlenen "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” olan İstanbul Maratonu’na katıldı
İzmit Belediyesi İstanbul Maratonu’nda mask

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay’ın isim sponsorluğundaki 43. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği tarafından altın kategoride gösterilen maratonun 43’ncüsü düzenleniyor. 

BAŞKAN HÜRRİYET HALK KOŞUSUNDA

Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de on binlerce kişinin katıldığı İstanbul Maratonu’nda 8 kilometrelik halk koşusunda koştu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ile STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam 15 kilometrede yer aldı.
# Fatma Kaplan Hürriyet

07 Kas 2021 - 10:14 - Gündem

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