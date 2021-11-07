36 öğretmen pozitif, 25 sınıf karantinada

6 Eylül 2021 itibariyle bir buçuk yıldır yapılamayan yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda tedbir amaçlı süreli uzaktan eğitim uygulanıyor. Kocaeli’de ise 1 Kasım-5 Kasım tarihleri arasında en az 25 sınıf, uzaktan eğitime geçti. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre bu hafta en az 36 öğretmenin test sonucu pozitif çıkarken, 2 öğrencinin pozitif olduğu, 4 öğretmenin ise karantinada olduğu öğrenildi.
36 ÖĞRETMEN POZİTİF
Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Derince Turgut Reis İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 öğretmen, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Başiskele Vali İhsan Dede İlkokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 3 öğretmen, Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 2 öğretmen, Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Kartepe Sarımeşe Ortaokulu 1 öğretmen, İzmit Ziya Gökalp İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Lisesi 2 öğretmen, Bahçecik Ortaokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 5 öğretmen, Bahçecik İlkokulu 2 öğretmen, Çamlıtepe MTAL 3 öğretmen, Ford Otosan Ortaokulu 2 öğretmen, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen, Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif. Yavuz Selim İlkokulu’nda bir öğrenci, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi bir öğrenci pozitif. Ayrıca İzmit Lisesi’nde 3 öğretmen, Melikşah Anadolu Lisesi’nde ise 1 öğretmen karantina.
25 SINIF KARANTİNADA
Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 sınıf
Körfez Yavuz Selim İlkokulu 1 sınıf
Körfezkent Emlak Konut Anaokulu 2 sınıf
Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 sınıf
Kartepe Hasanpaşa Ortaokulu 3 sınıf
Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 1 Sınıf
Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 sınıf
İzmit Lisesi 2 sınıf
İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 2 sınıf
İzmit 30 Ağustos Ortaokulu 1 sınıf
İzmit 30 Ağustos İlkokulu 1 sınıf
Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf
Yahya Kaptan İlkokulu 1 sınıf
Başiskele Bahçecik Ortaokulu 1 sınıf
Başiskele Yeniköy Denizdibi İlkokulu 1 Sınıf
Başiskele Bahçecik İlkokulu 2 sınıf
Derince Sırrıpaşa Ortaokulu 1 sınıf
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.