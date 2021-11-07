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07 Kas 2021 - 10:18- Gündem G: 07 Kas 2021 - 10:20

36 öğretmen pozitif, 25 sınıf karantinada

1 Kasım-5 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’de en 25 sınıf süreli uzaktan eğitime geçerken 36 öğretmenin ise pozitif olduğu öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
36 öğretmen pozitif, 25 sınıf karantinada mask

6 Eylül 2021 itibariyle bir buçuk yıldır yapılamayan yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda tedbir amaçlı süreli uzaktan eğitim uygulanıyor. Kocaeli’de ise 1 Kasım-5 Kasım tarihleri arasında en az 25 sınıf, uzaktan eğitime geçti. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre bu hafta en az 36 öğretmenin test sonucu pozitif çıkarken, 2 öğrencinin pozitif olduğu, 4 öğretmenin ise karantinada olduğu öğrenildi.

36 ÖĞRETMEN POZİTİF

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Derince Turgut Reis İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 öğretmen, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Başiskele Vali İhsan Dede İlkokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 3 öğretmen, Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 2 öğretmen, Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Kartepe Sarımeşe Ortaokulu 1 öğretmen, İzmit Ziya Gökalp İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Lisesi 2 öğretmen, Bahçecik Ortaokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 5 öğretmen, Bahçecik İlkokulu 2 öğretmen, Çamlıtepe MTAL 3 öğretmen, Ford Otosan Ortaokulu 2 öğretmen, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen, Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif. Yavuz Selim İlkokulu’nda bir öğrenci, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi bir öğrenci pozitif. Ayrıca İzmit Lisesi’nde 3 öğretmen, Melikşah Anadolu Lisesi’nde ise 1 öğretmen karantina.

25 SINIF KARANTİNADA

Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 sınıf

Körfez Yavuz Selim İlkokulu 1 sınıf

Körfezkent Emlak Konut Anaokulu 2 sınıf

Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 sınıf

Kartepe Hasanpaşa Ortaokulu 3 sınıf

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 1 Sınıf

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 sınıf

İzmit Lisesi 2 sınıf

İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 2 sınıf

İzmit 30 Ağustos Ortaokulu 1 sınıf

İzmit 30 Ağustos İlkokulu 1 sınıf

Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf

Yahya Kaptan İlkokulu 1 sınıf

Başiskele Bahçecik Ortaokulu 1 sınıf

Başiskele Yeniköy Denizdibi İlkokulu 1 Sınıf

Başiskele Bahçecik İlkokulu 2 sınıf

Derince Sırrıpaşa Ortaokulu 1 sınıf

# eğitim, Kartepe, Başiskele

07 Kas 2021 - 10:18 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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