36 öğretmen pozitif, 25 sınıf karantinada

6 Eylül 2021 itibariyle bir buçuk yıldır yapılamayan yüz yüze eğitim başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda tedbir amaçlı süreli uzaktan eğitim uygulanıyor. Kocaeli’de ise 1 Kasım-5 Kasım tarihleri arasında en az 25 sınıf, uzaktan eğitime geçti. Eğitim-Sen’den edinilen bilgilere göre bu hafta en az 36 öğretmenin test sonucu pozitif çıkarken, 2 öğrencinin pozitif olduğu, 4 öğretmenin ise karantinada olduğu öğrenildi.

36 ÖĞRETMEN POZİTİF

Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 1 öğretmen, Derince Turgut Reis İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 öğretmen, Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Başiskele Vali İhsan Dede İlkokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 3 öğretmen, Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu 2 öğretmen, Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 2 öğretmen, Kartepe Sarımeşe Ortaokulu 1 öğretmen, İzmit Ziya Gökalp İlkokulu 1 öğretmen, İzmit Lisesi 2 öğretmen, Bahçecik Ortaokulu 1 öğretmen, Alparslan Ortaokulu 5 öğretmen, Bahçecik İlkokulu 2 öğretmen, Çamlıtepe MTAL 3 öğretmen, Ford Otosan Ortaokulu 2 öğretmen, Alikahya Fatih Ortaokulu 1 öğretmen, Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 2 öğretmen pozitif. Yavuz Selim İlkokulu’nda bir öğrenci, TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi bir öğrenci pozitif. Ayrıca İzmit Lisesi’nde 3 öğretmen, Melikşah Anadolu Lisesi’nde ise 1 öğretmen karantina.

25 SINIF KARANTİNADA

Körfez TÜPRAŞ 50. Yıl Anadolu Lisesi 1 sınıf

Körfez Yavuz Selim İlkokulu 1 sınıf

Körfezkent Emlak Konut Anaokulu 2 sınıf

Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 sınıf

Kartepe Hasanpaşa Ortaokulu 3 sınıf

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 1 Sınıf

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1 sınıf

İzmit Lisesi 2 sınıf

İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi 2 sınıf

İzmit 30 Ağustos Ortaokulu 1 sınıf

İzmit 30 Ağustos İlkokulu 1 sınıf

Alikahya Fatih Ortaokulu 1 sınıf

Yahya Kaptan İlkokulu 1 sınıf

Başiskele Bahçecik Ortaokulu 1 sınıf

Başiskele Yeniköy Denizdibi İlkokulu 1 Sınıf

Başiskele Bahçecik İlkokulu 2 sınıf

Derince Sırrıpaşa Ortaokulu 1 sınıf