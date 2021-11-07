Kocaeli Barosu’nun da aralarında bulunduğu 50 baro adayını belirledi

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36’ncı Olağan Genel Kurulu 4-5 Aralık tarihinde TBB Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde genel kurul 11-12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Genel kurulda 2013’ten beri görevde bulunan Metin Feyzioğlu’nun yeniden aday olması beklenirken Kocaeli Barosu’nun da aralarında bulunduğu 50’den fazla baro Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın tek aday olması konusunda uzlaştı.

CANDEMİR İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

2013’ten beri görevde bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na bağımsız yargı ve siyaset nedeniyle tepki gösterilirken, düzenlenen toplantının ardından uzlaşma sağlandı. Ortak aday olarak belirlenen Sağkan, sosyal medya hesabından “Hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının teminatı, şeffaf, adil ve katılımcı bir TBB’yi yeniden var etmek için 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’nda Birlik başkanlığına adaylığımı, tüm kamuoyuna büyük bir heyecan ve saygı ile bildiririm” şeklinde paylaşım yaparken Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir ile birlikte çekilmiş fotoğrafını da ekledi.

“SÖZ VERDİK”

Toplantı öncesi gazetemize açıklama yapan Candemir şu ifadelerde bulunmuştu: “Biz Haziran’dan beri çoklu baroya karşı mücadele veren başkanlarımızla TBB genel kurul sürecinde tek adayla girme noktasında bir mutabakat yapmıştık. O günlerde de maalesef meslek ve meslektaşın sorunlarını bir kenara bırakıp günlük siyasete entegre olmuş barolar birliği yapısına karşı birlikte mücadele edeceğimizi ve tek adayla, hatta kurulları da oluşturarak birlikte bir yapı oluşturacağımıza dair söz verdik.

“HERKES ADAY OLABİLİR”

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile ilgili benim de aday adayı olarak ismim geçiyor ama bu hafta sonu bu toplantı yapacağız. Bu toplantıda tek adayla TBB genel kurulunda birlikte yürüyeceğiz. Onun için ‘adayım’ gibi bir şey doğru değil ancak aday adaylığımdan bu süreçte bahsedilebilir. Biz mutabakat masasında verdiğimiz söze bağımlılıkla tek adaya indirgeyeceğiz. Kurulları da demokratik yöntemlerle oluşturacağız. Meslek ve meslektaşla daha ilgili, esas görev gereklerine uygun, esas konusu o olan bir yapı oluşturma derdimiz var. Hiç kimse aday değil ama herkes aday olabilir. Benim de ismim geçiyor. O masada tartışarak, mutabakata bağlı kalarak bir aday belirleyeceğiz.”