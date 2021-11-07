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07 Kas 2021 - 11:50- Asayiş G: 07 Kas 2021 - 13:10

Kandıra'da korkunç cinayet! Fındık tarlasında bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bıçakla öldürülen kişinin cesedi fındık tarlasında bulundu.
Kandıra'da korkunç cinayet! Fındık tarlasında bulundu mask

Kandıra Ballar Burmageçit mevkisinde fındık tarlasında hareketsiz halde yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık

07 Kas 2021 - 11:50 - Asayiş

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