KESOB'da birliktelik fotoğrafı!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) olağanüstü genel kurulu Kadıköy Katlı Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarışacak.
OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN İMZA TOPLANMIŞTI
Kadir Durmuş ve Mustafa Kurt 2018’de gerçekleştirilen kongrede yine karşı karşıya gelmişti. Genel kurulda Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybetmişti. Ancak seçimden belli bir süre sonra bazı gerekçelerle kongrenin yeniden yapılması için Mustafa Kurt tarafından imza toplanarak yargıya gidilmiş ve olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
hacı bey - kadir durmuş kazansın derim .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.