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07 Kas 2021 - 11:53- Gündem G: 07 Kas 2021 - 11:55

KESOB'da birliktelik fotoğrafı!

KESOB olağanüstü genel kurulu için delegeler Kadıköy Katlı Düğün Salonunu doldurmaya başladı. Gergin geçmesi beklenen kongre öncesi iki başkan adayı esnafa yakışır şekilde bir araya gelerek poz verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
KESOB'da birliktelik fotoğrafı! mask

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) olağanüstü genel kurulu Kadıköy Katlı Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarışacak.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN İMZA TOPLANMIŞTI

Kadir Durmuş ve Mustafa Kurt 2018’de gerçekleştirilen kongrede yine karşı karşıya gelmişti. Genel kurulda Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybetmişti. Ancak seçimden belli bir süre sonra bazı gerekçelerle kongrenin yeniden yapılması için Mustafa Kurt tarafından imza toplanarak yargıya gidilmiş ve olağanüstü kongre kararı alınmıştı.
# Mustafa

07 Kas 2021 - 11:53 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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