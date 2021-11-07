KESOB'da birliktelik fotoğrafı!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (KESOB) olağanüstü genel kurulu Kadıköy Katlı Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarışacak.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN İMZA TOPLANMIŞTI

Kadir Durmuş ve Mustafa Kurt 2018’de gerçekleştirilen kongrede yine karşı karşıya gelmişti. Genel kurulda Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybetmişti. Ancak seçimden belli bir süre sonra bazı gerekçelerle kongrenin yeniden yapılması için Mustafa Kurt tarafından imza toplanarak yargıya gidilmiş ve olağanüstü kongre kararı alınmıştı.