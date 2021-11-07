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07 Kas 2021 - 11:56- Gündem G: 07 Kas 2021 - 11:58

Başkan Büyükakın: Körfez’in her karışına hizmet götürüyoruz

Büyükşehir, Körfez ilçede 400 milyon TL yatırımla 358 km altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. İlçede 23 ekip altyapı, üstyapı ve dere ıslahı çalışması yapıyor
Başkan Büyükakın: Körfez’in her karışına hizmet götürüyoruz mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez İlçesinin dört bir yanında altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Altyapısı baştan aşağı ilmek ilmek işlenen Körfez’de, altyapı çalışması sonrası yollarda üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt, asfalt yama, parke ve bordür imalatları yapılıyor. Körfez’de 358 kilometre yeni altyapı hattı yapıldığını ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Körfez’in her karışına hizmet götürüyoruz. ”dedi.

9 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Körfez ilçesinde 2020 yılı içerisinde altyapı hatlarında başlayan yoğun çalışma tüm hızıyla devam ediyor. 4 ayrı firma toplamda 23 ekip ile ilçe genelinde altyapı, üstyapı ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor. Güney ve Fatih Mahalleleri ile başlayan altyapı çalışmalarında Yeniyalı, Çamlıtepe, Yavuz Sultan Selim, Barbaros ile kırsal alanlarda bulunan Sevindikli, Kalburcu ve Naipköy mahalleleriyle toplamda dokuz mahallede çalışma yapılıyor.

KÖRFEZ’DE 358 KM ALTYAPI HATTI

Kocaeli genelinde altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ”Körfez ilçemizde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların hepsini sil baştan yeniliyoruz. Toplamda 358 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattıyla birlikte Körfez’in her karışına hizmet götürüyoruz. 4 ayrı iş kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapısını yaparak Körfez ilçemizi modern ve kaliteli bir çehreye kavuşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Ayrıca, Körfez ilçemizde Koz Deresi ve Hereke Köyiçi derelerin ıslah çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.” diye konuştu.

ALTYAPI VE DERE ISLAH ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İlçede devam eden yatırımlar kapsamında, Körfez Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı ihale kapsamında gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında 49.721 metre içmesuyu hattı, 20 bin 415 kanalizasyon ve 1603 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Koz deresinde yapımına başlanan 950 metrelik dere ıslah çalışmasının 250 metrelik kısmında çalışmalar tamamlandı. Ayrıca, Hereke Köyiçi deresinde yağışların getirdiği teressubatların menfezi tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi için 50 metre uzunluğunda ıslah ve menfez çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

ALTYAPISI TAMAMLANAN BÖLGELERE ÜSTYAPI

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde toprağın oturmasının ardından üstyapı çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 65 bin 251 metrekare asfalt serimi 29 bin 785 metrekare asfalt yama ile birlikte 51 bin metre kare parke imalatı gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmaları hız kesmeden program dâhilinde yapılarak modern bir çehre vatandaşın hizmetine sunulacak. Körfez’de altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte yapılacak olan çalışmalar toplamda 400 milyon TL’ye mal olacak. 

          

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın

07 Kas 2021 - 11:56 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

hacı bey - dere islahı dediğiniz dereyi öldürmek zaten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 12:50
01

hacı bey - körfez halkı perişan oldu yılbaşından beri kaz doldur kaz doldur suların kesilmesi lastiklerin yarılması , işler doğru olsa bir defada yapılır. toz yuttuk bütün yaz şimdi de çamura battık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Kasım 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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