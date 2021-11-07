Kocaelispor U-16 fırsat tepti! “2-2”

U-16 Elit Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor sezonun ilk maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Bakırköy Şenlikköy Stadı’ndaki karşılaşmada 2 kez öne geçen yeşil siyahlılar iki kez rakibine yakalandı ve ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Kocaelispor U-16 adına gollerin ikisi de Yağız Akkuş’tan geldi.

TİRAKİ: ÇOCUKLAR İLK MAÇTA STRES YAPTI

Grubun diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Tuzlaspor’u 3-1 mağlup ederken Eyüpspor ile Karagümrük 0-0 berabere kaldı. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Murat Tiraki özellikle ilk yarıda çok etkili olduklarını, öne geçtikten sonra farkı açamadıklarını ifade ederken “Bu seviyede ilk maçları. Çocuklar biraz stres yaptı ancak önümüzdeki haftaki Başakşehir maçında çok daha iyi olacaklar” dedi.