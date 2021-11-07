Kocaelispor U-16 fırsat tepti! “2-2”

U-16 Elit Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor sezonun ilk maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Bakırköy Şenlikköy Stadı’ndaki karşılaşmada 2 kez öne geçen yeşil siyahlılar iki kez rakibine yakalandı ve ilk maçında 2-2 berabere kaldı. Kocaelispor U-16 adına gollerin ikisi de Yağız Akkuş’tan geldi.
TİRAKİ: ÇOCUKLAR İLK MAÇTA STRES YAPTI
Grubun diğer maçlarında Beşiktaş deplasmanda Tuzlaspor’u 3-1 mağlup ederken Eyüpspor ile Karagümrük 0-0 berabere kaldı. U-16 Takımı Teknik Sorumlusu Murat Tiraki özellikle ilk yarıda çok etkili olduklarını, öne geçtikten sonra farkı açamadıklarını ifade ederken “Bu seviyede ilk maçları. Çocuklar biraz stres yaptı ancak önümüzdeki haftaki Başakşehir maçında çok daha iyi olacaklar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.