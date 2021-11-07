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07 Kas 2021 - 12:23- Asayiş G: 07 Kas 2021 - 12:26

Önce aracına çarpıp, sonra avukata 3 el ateş ettiler

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ihaleye gitmek için evinden çıkan avukatın 3 el ateş edilerek yaralanması olayına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Önce aracına çarpıp, sonra avukata 3 el ateş ettiler mask

Olay, 7 Eylül'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihaleye gitmek için evinden ayrılan avukat Niyazi Hepgüler (72), otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi. Bir süre sonra motosikletli şüpheliler Hepgüler'in aracına vurarak durdurdu. Ne olduğunu anlamak için otomobilden aşağıya inen Hepgüler'e motosikletin üzerinden inen 2 şüpheli tarafından 3 el ateş edildi. Hepgüler yaralanırken, şüpheliler ise kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hepgüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, H.K. (26), A.K. (40), M.A.L. (19), E.A. (29), S.A. (22) ve E.E.K. (19) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

# sağlık

07 Kas 2021 - 12:23 - Asayiş

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