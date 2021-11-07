Genel Kurul’da Kadir Durmuş’a ‘başarılar’ çelengi

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) son kongresini 13 Mayıs 2018 tarihinde yapmış, seçimde ise Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yarışmıştı. 403 yöneticinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 379 üye oy kullanmış; Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybeden isim oldu.

MAHKEME KABUL ETMEDİ

Kurt, seçimin ardından 1 yıl geçtikten sonra olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladı. Kurt, yeterli imzayı topladıklarını duyururken, birlik bu duruma itiraz etti. Olağanüstü genel kurul için 105 imzanın yeterli olduğu belirtilirken Kurt ise 121 imza toplayarak bu imzaları noterde tasdik ettirdi. Konu mahkemeye taşınmasının ardından bazı imzalar geri çekilirken, mahkeme bu durumu kabul etmedi.

401 DELEGE

Mahkeme, Haziran ayında aldığı kararla birliğin itirazını reddederek genel kurul kararı alınmasının önündeki engeli kaldırmış oldu. Mahkeme kararının tebliğ edilmesini ardından KESOB, karara uyarak bugün Kadıköy Düğün Salonu’nda genel kurul gerçekleştirdi. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula Durmuş ve Kurt’un yanı sıra Ticaret il Müdürü Veysi Uzunkaya, oda başkanları katılım sağladı. Genel Kurul alanında bulunan 35 çelenkte “Kadir Durmuş Başkanımıza başarılar” ifadesi yer aldı.