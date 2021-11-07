Mustafa Kurt: Bu genel kurulun masrafı ne kadar?

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) son kongresini 13 Mayıs 2018 tarihinde yapmış, seçimde ise Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yarışmıştı. 403 yöneticinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 379 üye oy kullanmış; Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybeden isim oldu.

MAHKEME KABUL ETMEDİ

Kurt, seçimin ardından 1 yıl geçtikten sonra olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladı. Kurt, yeterli imzayı topladıklarını duyururken, birlik bu duruma itiraz etti. Olağanüstü genel kurul için 105 imzanın yeterli olduğu belirtilirken Kurt ise 121 imza toplayarak bu imzaları noterde tasdik ettirdi. Konu mahkemeye taşınmasının ardından bazı imzalar geri çekilirken, mahkeme bu durumu kabul etmedi.

401 DELEGE

Mahkeme, Haziran ayında aldığı kararla birliğin itirazını reddederek genel kurul kararı alınmasının önündeki engeli kaldırmış oldu. Mahkeme kararının tebliğ edilmesini ardından KESOB, karara uyarak bugün Kadıköy Düğün Salonu’nda genel kurul gerçekleştirdi. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula Durmuş ve Kurt’un yanı sıra Ticaret il Müdürü Veysi Uzunkaya, oda başkanları katılım sağladı. Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi de genel kurulda hazır bulundu. Genel Kurul alanında bulunan 35 çelenkte “Kadir Durmuş Başkanımıza başarılar” ifadesi yer aldı.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GELDİM”

Divan Başkanlığı’na Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkanvekili Kemal Kaya, Katip üyeliklerine Faruk Demir, Şaziye Kahramanlı, Besim Kaçar seçildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzunca bir zamandır pandemi sürecinde bütün sektörler önemli sıkıntılar yaşadı ama hakikaten dünyayı saran bu virüs belasından kurtulduktan sonraki süreçte işlerimiz daha iyi olacağından hiç şüphemiz yok. Ancak bugün olağanüstü genel kurulun sevk ve idaresinde Kocaeli’de sizlerle beraber olmaktan bir diğer nedeni güzel bir binada sizlerle olmayı, belediye başkanımıza teşekkür etmeyi, bu örnek esnaf ve sanatkarlara davranışını sizler üzerinden teşekkür etmek için geldim. İkinci sebebi Kocaeli, sanayi ve ticaretin en önemli merkezleri. Hepiniz güler yüzlüsünüz. İyi ki sizler varsınız. Burada, Kemal Kaya abimizle birlikteyiz” dedi.

“KOCAELİ’NİN SORUNLARINI HER AY BANA SUNUYOR”

“En mağdur kahveci esnafı” diyen Palandöken, “Çalışmalarınızı görüyoruz. En mağdur durumdaki kahveci esnafı. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda esnaf ve zanaatkarların sıkıntıların giderilmesi ile ilgili önemli bir mesafe kat ettik. Devletin olanakları, esnaf ve zanaatkârların ahi kültüründen gelmesi nedeniyle ‘tevekkül Allah’ diyoruz. Bu pandemi sürecinde inşallah bundan sonra kapanmaz. Başkanımız Kocaeli’nin sorunlarını her ay bana dosyalar halinde sunuyor. Belediye başkanı gelince teşekkür edeceğiz ona. Türkiye’ye örnek bir belediye başkanı olmuş. Bu emektar inşallah boşa gitmez; bu güzel eserler ülkemize de bir örnek olur. Bu seçim insanları yoruyor, üzüyor, sıkıntıya sokuyor” ifadelerinde bulundu.

“BU GENEL KURUL MASRAFI NE KADAR”

KESOB Başkan Adayı Mustafa Kurt, “Niye buraya geldik? Birlik başkanım Kadir Durmuş, 4 dönem Kemal abi gibi başkanvekilliği yaptı. 3 sene 3 ay birlik başkanlığımızı yürütüyor. Burada basında ve sahada ciddi bir yanılgı var. Bu yanılgıyı sormak istiyorum, üye olarak hepimizin bilmekte hakkı var. Bu genel kurul masrafı ne kadar? Sahada 250 bin lira gibi bir rakamlar dolaşıyor. Hepimiz genel kurulun rakamının ne kadar olduğunu biliyoruz. Seçimlere 4-5 ay kaldı gibi bir hava yaratılıyor. Mayıs’ta birliklerin seçimleri oluyor. 7 ay gibi bir zaman var. Kadir Başkanım 13 Mayıs 2018’de genel kurulda ve genel kurul öncesi sahada ‘şu kadar fark atacağım’ demişti. O genel kurulda 13 oy ile seçimi kaybettik. 3 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Başkanım kendine gelmedi. 127 imza topladık noterden, yine başkanım kendine gelmedi. Pandemiler odalar ziyaret edilmedi. Birlik başkanımızı biz göremedik” dedi.

“SİZLERDEN YETKİ İSTİYORUZ”

Kurt sözlerinin devamında, “Biraz işlerimiz açılmaya başladı. Belediyeler destekleri, oda başkanlarının ayakta durma çabası… kendisini biz görmedik. Yargıdan ‘yürütmeyi ret’ geldi. Ret gelince hepten rahatladılar. 2 sene sonra bu zaman zarfında da Allah şahittir bir kere kendisine biz muhaliflik yapmadık. Mahkeme kararı gelince Kadir başkanım kendine geldi; odaları gezmeye başladı. Belediye başkanı sahada esnaf ile geziyor bizden kimse yok. Biz bugün bu tabuları yıkacağız. Büyükşehir Belediye başkanı her hafta bir ilçeye gidiyor. Orada bir araya geleceğiz. Esnafın sıkıntıları yerelle çözülüyor. Hangi ilçeye giderse gitsin, ben Allah nasip ederse özel kaleme rica edeceğim, başkan esnaf ziyareti yaptığı zaman ben de peşinde olacağım. Ya şurada 400 kişiyiz; hiçbir araya gelemedik. Birbirimizi tanımıyoruz. Sene de 1 defa bir araya gelebiliriz. Herkese değer vereceğim. Kadın üyelerimizi özel günlerde önere edeceğiz. Gereken neyse yapılacak. 65 bin üyesi olan bir yer burası. Sizlerden yetki istiyoruz. Yönetime talip olan arkadaşlarımızla sorunlarınızı dert etmeye ve onları da çözmeye talibiz. Son derece şeffaf, denetime tabi bir yönetimi size vaat ediyoruz” ifadelerinde bulundu