Edinilen bilgiye göre, gelen istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir araca operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği ‘Nitro’ ile yapılan aramada, kolilerin içine gizlenmiş, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
07 Kas 2021 - 14:19- Asayiş Güncelleme: 07 Kas 2021 - 14:21
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde narkotik ekiplerinin durdurduğu araç içerisinde kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.