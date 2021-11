KESOB’un olağanüstü kongresinde oy kullanma başladı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) son kongresini 13 Mayıs 2018 tarihinde yapmış, seçimde ise Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt yarışmıştı. 403 yöneticinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 379 üye oy kullanmış; Kadir Durmuş 196, Mustafa Kurt ise 183 oy almıştı. Durmuş, başkan seçilirken Mustafa Kurt ise 13 oy farkla seçimi kaybeden isim oldu.

MAHKEME KABUL ETMEDİ

Kurt, seçimin ardından 1 yıl geçtikten sonra olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladı. Kurt, yeterli imzayı topladıklarını duyururken, birlik bu duruma itiraz etti. Olağanüstü genel kurul için 105 imzanın yeterli olduğu belirtilirken Kurt ise 121 imza toplayarak bu imzaları noterde tasdik ettirdi. Konu mahkemeye taşınmasının ardından bazı imzalar geri çekilirken, mahkeme bu durumu kabul etmedi.

401 DELEGE

Mahkeme, Haziran ayında aldığı kararla birliğin itirazını reddederek genel kurul kararı alınmasının önündeki engeli kaldırmış oldu. Mahkeme kararının tebliğ edilmesini ardından KESOB, karara uyarak bugün Kadıköy Düğün Salonu’nda genel kurul gerçekleştirdi. 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula Durmuş ve Kurt’un yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, oda başkanları ve delegeler katıldı. Kocaeli Valiliği tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi de genel kurulda hazır bulundu. Genel Kurul alanında bulunan 35 çelenkte “Kadir Durmuş Başkanımıza başarılar” ifadesi yer aldı.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GELDİM”

Divan Başkanlığı’na Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Başkanvekili Kemal Kaya, Katip üyeliklerine Faruk Demir, Şaziye Kahrımanlı, Besim Kaçar seçildi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzunca bir zamandır pandemi sürecinde bütün sektörler önemli sıkıntılar yaşadı ama hakikaten dünyayı saran bu virüs belasından kurtulduktan sonraki süreçte işlerimiz daha iyi olacağından hiç şüphemiz yok. Ancak bugün olağanüstü genel kurulun sevk ve idaresinde Kocaeli’de sizlerle beraber olmaktan bir diğer nedeni güzel bir binada sizlerle olmayı, belediye başkanımıza teşekkür etmeyi, bu örnek esnaf ve sanatkarlara davranışını sizler üzerinden teşekkür etmek için geldim. İkinci sebebi Kocaeli, sanayi ve ticaretin en önemli merkezleri. Hepiniz güler yüzlüsünüz. İyi ki sizler varsınız. Burada, Kemal Kaya abimizle birlikteyiz” dedi.

“KOCAELİ’NİN SORUNLARINI HER AY BANA SUNUYOR”

“En mağdur kahveci esnafı” diyen Palandöken, “Çalışmalarınızı görüyoruz. En mağdur durumdaki kahveci esnafı. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda esnaf ve zanaatkarların sıkıntıların giderilmesi ile ilgili önemli bir mesafe kat ettik. Devletin olanakları, esnaf ve zanaatkârların ahi kültüründen gelmesi nedeniyle ‘tevekkül Allah’ diyoruz. Bu pandemi sürecinde inşallah bundan sonra kapanmaz. Başkanımız Kocaeli’nin sorunlarını her ay bana dosyalar halinde sunuyor. Belediye başkanı gelince teşekkür edeceğiz ona. Türkiye’ye örnek bir belediye başkanı olmuş. Bu emektar inşallah boşa gitmez; bu güzel eserler ülkemize de bir örnek olur. Bu seçim insanları yoruyor, üzüyor, sıkıntıya sokuyor. Gönül ister ki zamansız seçim olmasın. Masraf olmaması için zamanını beklemek lazım. Demokrasi, kanun, hukuk bunu böyle istiyor. İnşallah bundan sonra normal zamanında yapılacak yoksa bu masraflar ” ifadelerinde bulundu.

“BU GENEL KURUL MASRAFI NE KADAR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konuşmalarda KESOB Başkan Adayı Mustafa Kurt, “Niye buraya geldik? Bunu özetlemek istiyorum. Birlik başkanım Kadir Durmuş, 4 dönem Kemal abi gibi başkanvekilliği yaptı. 3 sene 3 ay birlik başkanlığımızı yürütüyor. Burada basında ve sahada ciddi bir yanılgı var. Bu yanılgıyı sormak istiyorum, üye olarak hepimizin bilmekte hakkı var. Bu genel kurul masrafı ne kadar? Sahada 250 bin lira gibi bir rakamlar dolaşıyor. Hepimiz genel kurulun rakamının ne kadar olduğunu biliyoruz. Seçimlere 4-5 ay kaldı gibi bir hava yaratılıyor. Mayıs’ta birliklerin seçimleri oluyor. 7 ay gibi bir zaman var. Kadir Başkanım 13 Mayıs 2018’de genel kurulda ve genel kurul öncesi sahada ‘şu kadar fark atacağım’ demişti. O genel kurulda 13 oy ile seçimi kaybettik. 3 yönetim kurulu üyesi istifa etti. Başkanım kendine gelmedi. 127 imza topladık noterden, yine başkanım kendine gelmedi. Pandemide odalar ziyaret edilmedi. Birlik başkanımızı biz göremedik” dedi.

“SİZLERDEN YETKİ İSTİYORUZ”

Kurt sözlerinin devamında, “Biraz işlerimiz açılmaya başladı. Belediyeler destekleri, oda başkanlarının ayakta durma çabası… Kendisini biz görmedik. Yargıdan ‘yürütmeyi ret’ geldi. Ret gelince hepten rahatladılar. 2 sene sonra bu zaman zarfında da Allah şahittir bir kere kendisine biz muhaliflik yapmadık. Mahkeme kararı gelince Kadir başkanım kendine geldi; odaları gezmeye başladı. Belediye başkanı sahada esnaf ile geziyor bizden kimse yok. Biz bugün bu tabuları yıkacağız. Büyükşehir Belediye başkanı her hafta bir ilçeye gidiyor. Orada bir araya geleceğiz. Esnafın sıkıntıları yerelle çözülüyor. Hangi ilçeye giderse gitsin, ben Allah nasip ederse özel kaleme rica edeceğim, başkan esnaf ziyareti yaptığı zaman ben de peşinde olacağım. Ya şurada 400 kişiyiz; hiçbir araya gelemedik. Birbirimizi tanımıyoruz. Sene de 1 defa bir araya gelebiliriz. Herkese değer vereceğim. Kadın üyelerimizi özel günlerde önere edeceğiz. Gereken neyse yapılacak. 65 bin üyesi olan bir yer burası. Sizlerden yetki istiyoruz. Yönetime talip olan arkadaşlarımızla sorunlarınızı dert etmeye ve onları da çözmeye talibiz. Son derece şeffaf, denetime tabi bir yönetimi size vaat ediyoruz. Biz bu görevde olursak kimseyi aldatmayacağız. Bir oda zor durumdaysa Allah bize tok yatırmayı nasip etmesin” ifadelerinde bulundu.

“100 BİN LİRAYI GEÇTİK”

Kurt’un ardından konuşan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Sokakta 200-250 bin lira masrafmış, yüksek oyla seçimi kazanacağım gibi şeyler, her şey doğru olmayabilir. Düşük masrafla yapmak için elimizden geleni yaptık ama 100 bin lirayı geçtik. Sorulacak o değil. 13 Mayıs 2018 genel kurulumuzu yaptık. 3 ay sonra arkadaşlarımız imza toplamaya başladı. Toplanan imza 127 değil 121. Bunun 51’i de geri geldi. Arkadaşlarımız ‘genel kurul olduğunu bilmiyorduk’ deyip geri çektiler. Genel kurulda kim olursa olsun biz yıllarca abimiz dediğimiz Kemal Kaya'nın hep yanında durdum. Eksiklikler varsa gittim bahsettim. Genel kurul sonrası gelip başkanımızın hayırlı olsun demesini beklerdim. 3 ay sonra imza toplamaya başladı. Neyin imzası? Bu ahiliğe sığar mı? Şikayet ne? Birlik iyi yönetilmiyor diyor. 3 ay oldu nereden biliyorsunuz nasıl yöneteceğimizi. Yaptıklarımız belli” dedi.

“AZ BİR ŞEY MERAK EDERSENİZ GİDİN BAKIN”

Durmuş, “Sen ne yapacaksın? Süre bitene kadar gelip hayırlı olsun diyeceksin. Birlik başkanı gelmezse senin hakkın var. Pandemi zamanı kaç kilometre gezdiğimi ben bilmem. Birliğin asli görevi odalara hizmet etmektir. Oda başkanlarımız da esnafına hizmet edecek. Sayın valimizle gidenle de gelenle de karış karış esnafımızı gezdik. Hastalık kapabilirdik; orada çalışanlar bizim evlatlarımız. Benim esnafımın tatile gidecek zamanı yok. Belimizi doğrultmak için en az 2 sene mücadele etmemiz lazım. Her zaman şeffafız. O kadar şeffaf ki denetim kurulu her ay toplanır; raporlarını ortaya koyar, arkadaşlarımıza her türlü serbestlikle raporu okuyabilir. Göreve geldiğimizde kasamdaki parayı 5 katına çıkarttım. Mücadele ettik, büyükşehir belediye başkanımızdan ile çalışmalarımızın neticesinde buranın zemin katında yaklaşık 5 bin metrekare yer yapıldı. Giden arkadaşlar gördüler. Ses etmek istiyorum: az bir şey merak ederseniz gidin bakın neler yapılmış. Pandemi hepimizi vurdu” ifadelerinde bulundu.

“YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI”

Durmuş son olarak, “Esnafımızın yanında olduk. Karşılaştıkları sorunları bertaraf etmek için yardımcı olmaya, sizlerin karşısına bunun haklı gururuyla çıktık. O gün bizlere inanan her bir arkadaşımız bugün haklı bir gururun birer parçalarıdır. Sizlerle birlikte yürürken önümüze çok engeller çıktı. Ayağımıza çok taşlar takıldı. Yolumuza bir anda çok hendekler kazındı ama bu zorlukları hep sizlerle birlikte aştık ve bu güzel günlere geldik. Emin olun birlikte yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Türkiye’de tek çatı altında toplanmasını sağlayan yer Türkiye’de bir ilk. Gelecek dönemde bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” dedi.

KADİR DURMUŞ YÖNETİMİ:

Ahmet GÖDEK

Necmettin KOCAMAN

İsmail AYDIN

Mustafa KOCAGÖZ

Ahmet TAŞÇI

Ali SARI

Yahya ÖZTÜRK

Bayram KÜTÜK

YEDEK:

Şaziye KAHRIMANLI

Hikmet ÖZDEMİR

Şafak ERESTİN

İbrahim ATEŞ

Yasin OLGUN

Besim KAÇAR

Mevlüt GÜL

Yavuz DOĞAR

Hakan POLAT

DENETİM KURULU ASİL:

Yusuf Ziya ÇALIŞ

Abdurrahman YAZICI

Erdoğan GÖÇER

Şaban KILIÇ

Osman PİNGA

DENETİM KURULU YEDEK:

Ali Abbas TÖRÜN

Nurullah MURAT

Levent SAROĞLU

Rifat ÖZDEMİR

Yaşar ÇELİK

DİSİPLİN KURULU ASİL:

Alpay HACIOĞLU

Şaban EBİK

Faruk Hikmet KESGİN

Muhammet ÇELİK

DİSİPLİN KURULU YEDEK:

Mustafa DEMİR

Mustafa ERKOL

Metin CEYLAN

Cüneyt ERDEM

Çetin BALABAN

MUSTAFA KURT YÖNETİMİ: (TURUNCU LİSTE)

Necati KAYA

Ahmet SERİM

Mustafa BOZKURT

Yaşar YILMAZ

Osman KOÇYİĞİT

Ziyaettin ERATIR

Nizamettin METEER

Zafer ŞAHİN

YEDEK

Abdurrezzak TUNCER

Cevat SEYRAN

Bülent YILDIZ

Bünyamin KOÇ

Naim GÜLHAN

Burhan SOYDAŞ

Özcan KANTİK

Hasan YÜCE

DENETİM KURULU ASİL

Secahattin AYDIN

Niyazi YAĞIZ

Ahmet ERYILMAZ

Tarık ERYÜREK

Fuat ÖZTÜRK

YEDEK

Serdar GÖKÇEGÖZ

Emel ŞENTÜRK

Altan KARAKADILAR

Mustafa AKKAYA

Gürkan GÜNCAN

DİSİPLİN KURULU ASİL

Adem SEVİNÇ

Ali KARADENİZ

İsmail ÇEVİKEL

Rasim ÖZKUL

Recep YAŞAR

YEDEK

Mehmet Mehdi DOĞAN

Erdem OKTA

Mahmut TOKGÖZ

Ali İhsan SEVİNÇ

Turhan KARAKAYA