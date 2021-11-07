Ayakkabı tamircisinde unutulan eşyalar ihtiyaç sahiplerine veriliyor

Kocaeli'de yaşayan 58 yaşındaki Adnan Güler, İzmit ilçesinde bulunan 7 metrekarelik dükkanda babasından yadigar ayakkabı tamirciliğini sürdürüyor. Ustalığı ve işin inceliklerini babasından öğrenen Güler, eskisi gibi çok rağbet görmeyen mesleğini 45 yıldır devam ettiriyor.

Mesleğinin babasından kendisine miras kaldığına değinen Adnan Güler, "Maalesef ayakkabı tamirciliğinde çalışabilecek kişi bulmak çok zor. Çünkü insanlar bu meslekten az para kazanıp, geçinemeyeceklerini düşünüyor. Merkezi yerlerde bu mesleği yapanlar para kazanıyor ama kenar mahallelerde para kazanmak zor oluyor. Ben de 7 metrekarelik bir dükkanda ekmek paramı çıkarıyorum" dedi.

"YA SATIYORUZ, YA DA İHTİYAÇ SAHİBİNE VERİYORUZ"

Bazı müşterilerin tamir için verdikleri ürünlerini geri almadığını söyleyen Güler, "Çantasını, ayakkabısını tamire getiren kişilerin çoğu geri almayı unutuyor. Elimizde tamir edilmiş ancak alınmamış eşyalar var. Yıllardır bizde duran eşyaları ya atıyoruz, ya satıyoruz, ya da ihtiyaç sahibi birine veriyoruz. Kendi kullandığımız malzeme ücretini kurtarmak için elde kalan eşyaları mecburen paraya çeviriyoruz" diye konuştu.

"GENÇLER AYAKKABI TAMİR İŞİNDE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Gençlerin ayakkabı tamirciliğini beğenmediğini ve tercih etmediğini söyleyen Güler, "Gençler para kazanılan meslekleri tercih ediyor, bunlar da sanayi çarşısında. Oto boyacılık, kaportacılık ve motorculuk işinde daha fazla para var. Eskiden babalar, çocuklarını mesleği öğrenmeleri için yanımıza verirlerdi. Şimdi ise eleman almak istediğimizde ilk önce 'ne kadar para vereceksin' diyorlar. Mesleği bilmeden, tecrübe edinmeden ücreti soruyorlar" ifadelerini kullandı.