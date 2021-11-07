SP Başiskele’de Karataş güven tazeledi

Saadet Partisi Başiskele İlçe Teşkilatının 4. olağan kongresi, Yeniköy Kültür Merkezinde düzenledi. Kongreye Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, CHP Başiskele İlçe Başkanı Av. Anıl Acurman, Deva Partisi Başiskele İlçe Başkanı Görkem Bora Taner, ilçe başkanları, mahalle muhtarları, delegeler ve partililer katıldı. Kongrenin divan başkanlığına Nihat Yıldız, getirilirken Samet Gürsoy, Mehmet Ali Belek, Kadir Öztonga ve Semih Özay ise katip üye olarak seçildi. Kısa bir konuşma yapan Nihat Yıldız, “Bugün Kocaeli’mizin en güzide ilçesi Başiskele’mizin 4.olağan genel kurulu için toplandık. Bizim için önem arz eden bir ilçemiz. Başiskele, Kocaeli için baharın müjdesi olacak. İlk hamlemizle salladık ama yeni teşkilatımızla ilk seçimde Başiskele’yi baharı müjdeleyen çiçek olarak görmek istiyoruz” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından selamlama konuşması yapan Başiskele İlçe Başkanı Ethem Karataş, “Milli görüş olarak bizler yine 3 yıl önceki kongrede göreve gelmiştik. Bu süre içinde gördük ki milli görüşün ülkemiz için iktidar olmayışının eksikliği çok büyük. Milli görüş olamadan ülkemizin ayağa kalkamayacağı çok açık. 20 yıldır tek başına iktidarda olan bir hükümetimiz var. Son olarak baktığımız noktada ne ekonomide, ne tarımda, ne sanayide ne de dış ilişkilerde sınıfta kaldığını ve varlık gösteremediğini sadece siyonizmin emellerine ortak olduklarını görüyoruz. Son 20 yılda ülkemizde siyasetin de çok gerilediğini, ülkede siyaset yapılamayacak hale geldiğini üzülerek söylüyorum. Bunun için tek tek insanlarımıza dokunmak zorundayız. Yeni dönemde de bütün azmimizle tek tek insanlara dokunarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

İLÇEMİZDE KARMA BİR YÖNETİM OLACAKTI

Ardından söz alan Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, “Başiskele bizim için çok önemli bir ilçemizdir. Bu ilçenin hizmete ihtiyacı var. Çok daha performanslı bir yönetime ihtiyacı var. Bütün ilçeler önemli ama Başiskele göz bebeğimiz. Son seçimde benim de belediye başkanı adayı olduğum ilçemizde su süreçte çok güzel bir birliktelik oluşturduk. Arkadaşlarla bir araya geldik. 2 ay gibi kısa bir süre içinde çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Seçim heyecanını dalga dalga yürüttük ancak zaman yetmedi. Biz kazansaydık ilçemizde karma bir yönetim oluşacaktı. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan, seçim döneminde tanıştığımız herkese ve yakın arkadaş olduğumuz Mustafa Gürsoy abimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

BU MAÇIN İKİNCİ YARISI DA VAR

Yerel seçimlere gönderme yapan Mutlu, “Bu hedefimize şimdilik ulaşamadık ancak bu maçın ikinci yarısı da var. Ülkemiz maalesef yangın yerine döndü. Hayat pahalılığı, işsizlik, insanımızın yarısının asgari ücretle ay sonunu getiremediği bir ücretle çalışmak zorunda oluşu, ülkemizde mutlaka bir iktidar değişikliğini getiriyor. 84 milyon insanımızın kardeşçe yaşayabileceği, kutuplaşmayacağımız, bu ülkemizin bütün kaynaklarını ülkemizin vatandaşı için kullanacağı ve acil meseleleri çözecek kadroları iş başına getirmemiz gerekiyor. Bizim de mücadelemiz bu yöndedir. Bu bağlamda kongremizin hepimize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

SAADET PARTİSİ’NİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN OLMUYOR

Mutlu’nun ardından söz alan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, “Şuanda Türkiye’de 120’nin üzerinde siyasi parti var. Saadet Patisinin oy oranını da durumunu da biliyorsunuz. Ama ilk 5, 6 parti anlatılırken konuşuluyorken Saadet Partisi anlatılmadan, onun görüşü dinlenmeden olmuyor. Biz hakkın üstün olduğunu savunuyoruz. Onun için Saadet Partisi her iktidara geldiğinde mükemmel işler yapıyor. Verilen talimatları yerli yerinde kullandığı için çok güzel başarılar çıkıyor ortaya. Burası temsil makamıdır. Bizler halkı temsil ederiz. Muktedir bir siyaset yaparız. Bölerek kutuplaştırarak, gerginlik oluşturarak değil derleyici toparlayıcı oluruz” dedi. Konuşmaların ardından partiye yeni üye olanlara rozetleri takıldı. Ardından yapılan seçimle delegelerin oylarını alan Ethem Karataş, yeniden başkan seçilerek 2. dönemine girdi.

Ethem Karataş’ın yönetimi

Mustafa Kaynak, Semih Özay, Seyhan Bayazıt, Yusuf Sevil, Ahmet Bayrak, Abdulkadir Şahinkaya, Hakan Akgüneş, Yılmaz Sarı, İrfan Aras, Mehmet İlker Köyüş, Furkan Dursun Taş, Mustafa Söğüt, Mustafa Aras, Mustafa Tosun

İl Kongre Delegeleri

Ethem Karataş, Ahmet Bayrak, Mustafa Tosun, Kenan Özel, Murat Uzar, Mustafa Gürsoy, Mustafa Kaynak, Semih Özay, Mehmet İlker Köyüş, İrfan Aras, Yılmaz Sarı, Hüseyin Kanca, Mehmet Ali Belek, Şeramet Özoğlu, Yusuf Sevil, Seyhan Beyazıt, Yaser Mutlu, Fatih Öksüz, Oğuzhan Gürsoy, Kadir Öztonga, Hakan Akgüneş, Nazif Kaçanlar, Mehmet Mutlu, Süleyman Küçükkeskin, Leyla Mutlu, Nuran Temel, Semiha Yücel, Cemile Çağlın, Hanife Sevil, Zeynep Yücel, Nuray Savcı Güçlü, Havva Çoğalan, Sedat Acar.