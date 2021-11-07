İzmit Belediyesinden yeni üretim hamlesi: İstiridye Mantarı

Aronya, ata tohumu, siyez buğdayı, lavanta, ipek böcekçiliği ve sahlep gibi tarımsal üretim hamleleriyle İzmit’teki çiftçilere yeni üretim alanları açan İzmit Belediyesi, şimdi de besin değeri oldukça yüksek olan istiridye mantarı üretimi için kolları sıvadı. İzmit Belediyesi, insan sağlığına büyük katkı sağlayan istiridye mantarı üretmek için üretim çadırı kuruyor. İzmit Belediyesi, ürettiği istiridye mantarını hem Çınar Halk Market’te sunacak hem de İzmit’teki çiftçilere ürün çeşitliliği açısından örnek olacak. Çiftçileri yeni üretim teknikleri ve ürünlere de teşvik edecek.

SUSUZ VE TOPRAKSIZ ÜRETİM

İzmit Belediyesi, suyun öneminin daha da arttığı günümüzde istiridye mantarını susuz ve topraksız tarım yöntemiyle üreterek her zaman ön planda tutulan tasarruf konusunda da yeni bir adım atacak. Minimum insan gücü ve tamamen otomasyon sistemiyle yapılacak üretimlerde, iki aylık bir zaman diliminde yüz metrekare tabanı olan bir çadır alanında ortalama 2 bin 400 kilogram istiridye mantarı elde edilmesi bekleniyor.

HALKA ULAŞTIRILACAK

Piyasa değeri yüksek bir ürün olan istiridye mantarı aynı zamanda içerisinde barındırdığı yüksek protein değeri ile de insan sağlığına oldukça faydalı bir ürün. İzmit Belediyesi, üretimler sonucu elde edeceği ürünlerin bir kısmını Kardeş Eller Gıda Bankası’nda ücretsiz dağıtacak. Bir kısmını da Çınar Halk Market ve belediyeye bağlı iştirakler üzerinden satışa sunulacak.