Kocaelispor U-17, İstanbul’dan zaferle döndü! “2-3”

U-17 Elit Ligi’nde iddialı olmak için kolları sıvayan Kocaelispor U-17 takımı ilk maçında, U-16’lar gibi İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil siyahlılar zorlu maçı 3-2 kazandı sezona 3 puanla merhaba dedi.

90 DAKİKA BOYUNCA KORA KOR MÜCADELE

İstanbul Bakırköy Şenlikköy Stadı’ndaki karşılaşmada göğüs göğse bir mücadele vardı. Yeşil siyahlılar maçta Enes Kuşcu ve Yağış Gül’ün golleri ile 2 kez öne geçse de geri adım atmayan İstanbulspor 2-2’ye skoru getirdi. Ancak maçta son sözü Eren Ocaklı söyledi. Kocaelispor özellikle ilk yarıda oldukça baskılı ve istekliydi. Maçın ilk çeyreğinde Enes Kuşçu sağ çaprazdan çektiği şutla İstanbul filelerini havalandırdı. (0-1) İlk 45 dakikada Bedirhan, Yağız ve Tuncer ile etkili olmak isteyen Kocaelispor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İSTANBUL DA GERİ ADIM ATMADI

İkinci yarıda İstanbulspor, Kocaelispor yarı sahasında daha fazla yer aldı ve Kaan ile de beraberliği buldu. (1-1) Kocaelispor’da oyuna sonradan giren Eren Ocaklı ve Olcan Gökdemir orta sahanın Kocaelispor’da kalmasını sağladı. Bitime 20 dakika kala Enes’in pasında topla buluşan Yağız’ın şutunda üst direğe çarpan top İstanbulsporlu savunma oyuncusuna çarptı ve Kocaelispor 2-1 öne geçti. Ancak İstanbul ekibi yine pes etmedi ve 7 dakika sonra kafa golü ile skoru bir kez daha dengeledi. (2-2)

SOYDAŞ VE KAYA’DAN TEBRİK

Tüm hatları ile 3. gol için yüklenen Kocaelispor, 85. dakikada Eren Ocaklı’nın şutu sonrası fileleri buldu ve skoru 3-2’ye getirdi. Kalan zaman diliminde İstanbulspor üst üste köşe vuruşları kullansa da başka gole izin vermeyen Kocaelispor U-17 takımı sezonun açılış maçını 3-2 kazandı. Maçın ardından Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş ile Alt Yapı İzleme Sorumlusu Zeki Kaya, genç antrenör Emre Denizli ile takımı kutladı. Grubun diğer maçlarında Tuzlaspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı, Eyüpspor, Karagümrük’ü 5-2 mağlup etti.