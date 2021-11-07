İzmit Belediyespor Karate Takımı  dünya şampiyonu oldu

Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu’nun faaliyet programında yer alan 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası, 5-6-7 Kasım tarihlerinde 40 ülkeden bin 898 sporcunun katılımıyla İstanbul WOW otelde yapıldı. Antrenörleri Timur Doğan, Melih Bayrak ve Hüseyin Karal eşliğinde şampiyonaya katılan İzmit Belediyespor Karate Takımı da turnuvada önemli başarılara imza attı.
1 ALTIN 2 BRONZ
İzmit Belediyespor’un Batuhan Efe Beyazıt, Hamza Efe Başol, Uraz Demirkanlı ve Boran Kural’dan oluşan 12-13 Yaş Yıldız Erkek Takımı, finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada başarılı bir grafik çizen İzmit Belediyesporlu kareteci Batuhan Efe Beyazıt da 56 Kilo 12-13 Yaş Yıldızlar Grubu’nda dünya üçüncüsü olmayı başardı. Yaren Elif Sarıkaya, Melis Uran, Elif Nehir Doğan ve Esma Eylül Dangül’den oluşan 8-9 Yaş Minik Bayan Takımı da dünya üçüncülüğünü elde etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.