Zafer Partisi İl Başkanı Çalık: Genel Başkan ile başlayan yalancılık Türkkan ve Yıldız’da açığa çıktı

Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e hem Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a hem de İl Başkanı Şanbaz Yıldız’a yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Çalık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İYİ Parti Lideri Akşener’in ‘Burası Kürdistan’ ifadelerine milli bir tepki sergileyememesi ve İYİ Parti grup toplantısında ‘Sayın Öcalan’ sözlerinin üzerine son olarak Bingöl’de şehit bacısına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan rezaleti ile karşı karşıyayız. Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı, milli birlik ve bütünlüğümüze düşman kesilen zevatları dinlemek zorunda değildir. Bu zevzeklere ‘Ne Kürdistan’ı Laannn’ demek her Türk milliyetçisinin öncelikli görevidir. ‘Ne Kürdistan’ı Laann’ deme cesareti gösteremeyen Akşener, bölücü sevicileri ile diyalog kurmaya çalışmasını Türk milliyetçileri asla unutmayacaktır.

“TERÖR SEVİCİLERLE BİRLİKTE HAZIRLANDI”

Naylon Türk milliyetçisi Akşener’i anlamak çok zor değildir. ‘Ben Cumhurbaşkanı Olacağım’ motivasyonu ile yola çıkan İYİ Parti lideri, genel seçimler öncesinde HDP’nin bulunduğu masada anayasa taslağı hazırlamaktan geri durmamıştır. Terör seviciler ile birlik de hazırlanan anayasa taslağı 11 Kasım 2021 tarihinde Zafer Partisi Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından TBMM basın açıklaması yolu ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. İYİ Parti kurmaylarının terör seviciler ile aynı masada birlikte çalışarak hazırladıkları anayasa taslağında anadilde eğitim, Türklüğün tanımının değiştirilmesi, yerel yönetimlere özerklik gibi PKK terör örgütü taleplerine yeşil ışık yakan bir taslak çalışmaydı. Akşener, yönetme hırsları için anayasamızın sigorta niteliğindeki maddelere aleni kurşun sıkmak istemiştir. Anlaşılacağı üzere Akşener’in bugün de başbakan olabilmek için kullanmayacağı siyasal silah yoktur.

“İYİ OLDUĞU TEK KONU YALAN SÖYLEMEK”

Bingöl'de şehit yakını olduğunu belirten bir vatandaşa Lütfü Türkkan'ın ettiği ağır küfür gündem konusu olmuştur. Bu skandal olaydan sonra Lütfü Türkkan önce küfür etmediğini ve hadisenin bir provokasyon girişimi olduğunu söylese de ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanmış.’ Yatsıdan sonra şehit bacısına küfür ettiğini iddia eden Lütfü Türkkan özür videosu yayınlamak zorunda kalmıştır. Yerel basın yoluyla öğrendiğimiz üzere İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yüz kızartıcı konu ile ilgili önce ‘Biz olay yerindeydik küfür yok’ şeklinde açıklama yapmış, Lütfü Türkkan’ın özür videosu yayınlanmasından sonra çark ederek ‘Ben olay yerinde değildim, sayın Akşener’in arkasındaydım’ demiştir. Bariz bir şekilde görülüyor ki İYİ Parti’nin gerçekte İYİ olduğu tek konu yalan söylemek, palavra sıkmaktır. Genel Başkan ile başlayan yalancılık Lütfü Türkkan ve Şanbaz Yıldız’da açığa çıkmıştır.”

ZAFER PARTİSİ’DEN İYİ PARTİ’YE SORULAR

Genel başkanı kadın olan bir siyasi partide bir kadına edilen küfre neden kendinizi siper ettiniz? Kötü sözü engelleyemediniz peki neden kadın genel başkanınızın arkasına saklandınız? Bir yıl önce bu dönemlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanının karanlık yaşamını gözler önüne seren Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ için 80 il başkanı olarak ihraç istemiyle imza toplamayı bilen sizler, neden şehit bacısına küfür için de aynı tepkiyi gösteremediniz? Zafer Partisi Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ için sizlerin "sabrını taşıran" tutumu neydi de, şehit bacısına küfreden Türkkan sabrınızı taşıran bir raddeye hâlen gelemediniz? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’de ki FETÖ sevici ve FETÖ koruyucuları sizin sabrınızı taşırırken niçin şehit bacısına küfür edilmesi sabrınızı taşırmamaktadır?

“HER YERDE ÖFKE VE GAZABIYLA YÜZLEŞMELERİ KAÇINILMAZ”

İYİ Parti bu sorularla ve sorunlarla yüzleşmediği için yüce Türk milletine verecek bir hizmeti veya hizmet vaadi kalmamıştır. Türk Milleti’nin ise İYİ Parti’ye ayranı İYİCE kabarmıştır. Bizim nezdimizde millete küfreden Mehmet Cengiz adlı tüccar ile şehit bacısına küfreden siyaset tüccarı Türkkan aynı kümenin elemanıdır. Bu saatten sonra gittikleri her yerde yüce Türk milletinin öfkesi ve gazabıyla yüzleşmeleri kaçınılmaz bir haldedir. Biz Zafer Partisi olarak, siyasi tüccarların tekerine çomak sokmaya devam edeceğimizi büyük bir onur ve vatana ödev bilinciyle belirtiyoruz.”