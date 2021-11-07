CHP heyetinden KTO’ ya ziyaret

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Meclis Başkanı Güngör Ayhan, Meclis Üyelerinden ve oda katılımcılarından oluşan heyet, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP il ve ilçe yöneticilerini KTO Mustafa Efe Toplantı Salonu’nda ağırladı.

“ÇÖZÜMLERİ BİRLİKTE GETİRMEK İSTİYORUZ”

21 Ekim tarihinde KTO’ya konuk olan CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, oda üyesi ve iş insanlarıyla gündemi değerlendirme fırsatı buldu. Böke “Sorunları içinde yaşayan insanların, bu sorunları birbirine aktarabildiği ve çözümleri birlikte ürettiği bir anlayışı getirmek istiyoruz” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Körfez’in ekonomik olarak değişimini hem zihniyet hem de altyapı süreçleri ile birlikte geliştirmek adına her adım attıklarını söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, “Yerel mülki amirler, bakanlıklar, iktidar ve muhalefet parti temsilcileri gibi çözüm sunabilecek mercilere, üyelerimizin görüş ve taleplerini iletmek ve takibini yapmak adına durmadan çalışıyoruz. Üye firmalarımızın sorun ve çözüm önerilerini her ortamda dile getirip daha verimli bir ortam da iş yapabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunup projeler geliştirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“TEKNİK KONULAR DA ELE ALINDI”

Sözlerine devam eden Öztük, “Üretim hacmi ile ekonomimizde hatırı sayılır bir yeri olan bölge, ülke ekonomisine yaptığı katkı oranında, sektörel gelişim düzeylerindeki çözüm önerileri ile de kendi sorumluluğunun bilincinde gerekli mercilerle olan iletişimine devam ediyor. Özellikle asgari ücret dengeleri, haksız kazançla nasıl bir sistem üzerinden mücadele edileceği gibi genel konuların ele alındığı ziyarette, nakliye sektöründeki yakıt ve yedek parça fiyatlarının artışı ve yangınlardan dolayı ahşap madde fiyatlarındaki artışların hangi yollarla çözüme kavuşturulacağı gibi teknik konular da ele alındı” şeklinde konuştu.