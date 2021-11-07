Atatürk'ün İzinde Ankara’nın ikincisi düzenleniyor

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi, Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile geleneksel hale getirdiği “Atatürk’ün İzinde Ankara” gezisinin 2’ncisini düzenliyor. ADD’den yapılan açıklama da “ADD Kocaeli Şube’mizin geleneksel hale getirdiği “Atatürk’ün İzinde Ankara” gezisinin 2’ncisini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamında daha önce Anıtkabir ve meclise gidememiş veya imkân bulamamış çocuklarımızı ücretsiz olarak Ata’mız ile buluşturmak üzere yola çıkıyoruz” dedi.

GENEL MERKEZ ZİYARET EDİLECEK

Açıklamanın devamında ise “Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Kocaeli genelinde yaptığımız bu projede engelli öğrenci ve ailelerine de önem veriyor ve geleceğimiz olan yeni nesil çocuklarımızın Ata’ları ile buluşmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Gezimiz meclis ziyareti, Anıtkabir ziyareti ve ardından ADD Genel Merkezi ziyareti ile son bulacaktır. Detaylar için www.addkocaeli .org adresini ziyaret edebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.